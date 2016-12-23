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Главная Новости Кировская группа "Роднополисы" выступит в Кремле

Кировская группа "Роднополисы" выступит в Кремле

23 декабря 2016, 18:03 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
фото Андрея Дмитриева
Концерт посвящен Дню спасателя

В субботу, 24 декабря, в эфире  Первого канала покажут выступление кировской группы «Роднополисы». Об этом сообщил продюсер группы Андрей Дмитриев.

В Государственном Кремлевском Дворце состоится праздничный концерт, посвященный Дню спасателя. Мероприятие состоится в пятницу, 23 декабря. На нем кировская группа «Роднополисы» исполнит неофициальный гимн МЧС.

Очень волнительно и невероятно почетно петь наш неофициальный гимн "Героям посвящается" на сцене Кремля с легендарным показательным оркестром и хором МЧС, - рассказал Андрей Дмитриев.

  С главной концертной площадки страны представят удивительные истории спасения, рассказы о любви и настоящей дружбе сотрудников МЧС России. Телетрансляция праздничного концерта, посвященного Дню спасателя, состоится 24 декабря 2016 года в 15.15 на Первом канале.

Напомним, клип о тяжелых трудовых буднях сотрудников МЧС появился на Youtube в августе этого года. Менее чем за день ролик набрал почти 10 тысяч просмотров. При этом он добавлен на официальной страничке МЧС России. 

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