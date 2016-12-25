Путин объявил понедельник днем траура по погибшим в авиакатастрофе

Понедельник, 26 декабря, в России объявлен день траура по погибшим в результате крушения самолета Минобороны РФ Ту-154. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

В этот день отменены все развлекательные мероприятия.

По последней информации, на борту рухнувшего Ту-154 находились 92 человека. Никто не выжил. На месте крушения работают спасатели, им удалось найти пока тела семи человек.

Напомним, что самолет 25 декабря вылетел из Сочи в Сирию. Самолет пропал с радаров спустя 20 минут после взлета рано утром. На борту находились военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей СМИ.