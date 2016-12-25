Кировчанин, не севший на Ту-154: "У всех было нехорошее предчувствие"

Артист ансамбля имени Александрова Алексей Скачков, уроженец Белохолуницкого района, чудом не попал на борт разбившегося ТУ-154. Алексей рассказал нашему порталу, какими он запомнил своих коллег.

Молодой человек не смог сесть на рейс из-за болезни. Перед самым вылетом Алексей понял, что не в состоянии выступать и отказался лететь.

Предчувствие было не только у меня, у всех было какое-то нехорошее внутри ощущение перед этим рейсом. Я должен был быть на борту, но не смог по состоянию здоровья. В ансамбле уже 6 лет. Тяжело говорить. Ребята, которые летели , мои друзья. Молодые, талантливые, перспективные. У них вся жизнь была впереди. Часто ездили по гастролям, у многих остались семьи, - рассказал Алексей Скачков.

Напомним, самолет Минобороны РФ Ту-154 пропал с радаров рано утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, артистов ансамбля имени Александрова. Они направлялись в Сирию, чтобы поздравить военнослужащих РФ на авиабазе Хмеймим с Новым годом.

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