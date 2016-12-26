В Кирове в день траура по погибшим отменены все праздничные мероприятия

Киров скорбит вместе со всей Россией. 26 декабря в стране объявлен днем траура по погибшим в авиакатастрофе над Черным морем.

В горадминистрации рассказали, что в Кирове в понедельник приспущены флаги, отменены все развлекательные, в том числе новогодние мероприятия в муниципальных учреждениях культуры.

Образовательным учреждениям рекомендовали перенести праздничные мероприятия на другие дни.

Напомним, что 25 декабря самолет Минобороны РФ Ту-154 упал в Черное море. Известно, что самолет летел из Сочи в Сирию. Ту-154 пропал с радаров спустя 20 минут после взлета рано утром. На борту находились 92 человека - экипаж самолета, военнослужащие, артисты ансамбля Александрова и журналисты федеральных каналов. Все погибли.