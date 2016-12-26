В России запретили торговлю спиртосодержащей непищевой жидкости

В Кировской области и других регионах России запретили розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

В постановлении, которое было принято 23 декабря 2016 года, указано, что в России на 30 дней приостановлена розничная продажа спиртосодержащей непищевой жидкости с содержанием этилового спирта более 25 процентов. Запрет не касается парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей.

Постановление зарегистрировано Минюстом России и вступает в силу со дня его официальной публикации, то есть с 26 декабря.

Напомним, что такие меры были приняты после произошедшей в Иркутской области трагедии, где от "Боярышника", согласно последней информации, погибли 76 человек.