Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Люди говорят Конкурсы Приложение «Pro Город» Уроки русского и литературы Лица города
Активный зимний отдых Новый год 2017 Онлайн торговый центр 45000 объявлений Сэкономьте на ремонте Красота и здоровье Авто в городе Работа в городе Строительство и ремонт Фонд капитального ремонта LADA с выгодой Киров строится Надо брать Доставка листовок
Главная Новости В Кирове с крыши торгового центра глыба снега упала на машину

В Кирове с крыши торгового центра глыба снега упала на машину

26 декабря 2016, 18:15 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 0+
vk.com/zlo43
Сходу снега способствовала теплая погода

В субботу, 24 декабря 2016 года, с крыши торгового центра на перекрестке улиц Свободы и Пролетарской на машину упал снег. Информация об этом появилась в соцсетях.

На фото видно, как глыба пробила крышу авто так, что осталась внушительная вмятина, а заднее стекло от удара вылетело.

Вот так убирают снег с крыши, а там мог бы проходить человек! – возмущается автор фото.

К счастью, в происшествии обошлось без пострадавших. В машине в момент ЧП никого не было.

Мы узнали, сможет ли владелец авто добиться выплаты от коммунальщиков или других служб и как нужно действовать автовладельцам в подобных ситуациях.

 В первую очередь необходимо обратиться к участковому. Он зафиксирует факт падения снега. Далее нужно установить, кто отвечает за эту территорию, - прокомментировал автоюрист Анатолий Смирных.

Скорее всего, ответственность за порчу имущества ляжет на плечи обслуживающей организации.

В этот же день чуть позднее в соцсетях неоднократно появлялись подобные посты:

Сегодня с молодым человеком гуляли в районе «Мечты», шли у продуктового магазина, спустились с крыльца, в это время с крыши упал огромный сугроб, по-другому не назовешь. Хорошо, что никто не пострадал, все успели отойти подальше. Отсюда вопрос: где коммунальные службы? Вы ждете трагедии?

Сегодня в 18 часов проходили возле дома по улице Некрасова в сторону Попова. Я и двое моих деток, 12 лет и 4 месяца, и дед моих деток. И чуть не случилась трагедия. Дошли до середины дома, в это время сошел снег с крыши. И нас чуть не завалило лавиной. Нам повезло, что мы шли по тротуару левее дома. Так вот вопрос: коммунальные службы работают только тогда, когда случаются трагедии? Деньги с жителей они собирают и требуют, чтобы во время платили, а работать не хотят.

Напомним, ранее мы писали, что глыба снега упала на 28-летнюю кировчанку. Женщину с травмами увезли в больницу.

Ранее мы писали:

Кировские водители составили огромную елку из 75 машин

Появились фото с места трагедии на улице Ленина, где нашли тело девушки

Комментарии 1

26 декабря 2016, 18:49 Офицер
Саяб..сь и че теперь делать?
Ответить

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Ваше сообщение

Новость дня

В Кирове в день траура по погибшим отменены все праздничные мероприятия Посмотреть все

Редакция рекомендует

26 декабря 2016, 18:46
Испытано на себе: почему не стоит доверять тем, кто собирает деньги для больных детей на улице Читать
26 декабря 2016, 17:45
Апокалипсис и фильм ужасов: 10 фото о том, как ЮЗР жил в кромешной тьме Читать
25 декабря 2016, 18:44
Кировчанин, не севший на Ту-154: "У всех было нехорошее предчувствие" Читать
Посмотреть все

Полезно знать

21 декабря 2016, 10:28 Елена Летучая проверяет, как можно в России заработать деньги
20 декабря 2016, 10:25 3 причины покупать зоотовары через Интернет
20 декабря 2016, 09:37 Метроград – то, к чему нужно стремиться!
20 декабря 2016, 08:10 Хламидиоз: большинство людей даже не представляют масштабов опасности!
14 декабря 2016, 16:04 "Заповедник сказок": раскрываем тайну 12 месяцев
07 декабря 2016, 10:43 Как правильно подготовиться к Новому году?
22 декабря 2016, 14:05 Кировчанин пошел за молоком и пропал на 4 часа
22 декабря 2016, 11:31 Сотрудник ОАО «КТК»: "Горжусь профессией энергетик"

Новости России и мира

26 декабря 2016, 13:05
В России запретили торговлю спиртосодержащей непищевой жидкостью
25 декабря 2016, 14:20
Путин объявил понедельник днем траура по погибшим в авиакатастрофе
25 декабря 2016, 11:09
Список и фото погибших при крушении самолета Минобороны РФ
25 декабря 2016, 10:20
В шести километрах от берега найдено тело погибшего при крушении Ту-154
25 декабря 2016, 09:20
Самолет Минобороны РФ с 91 человеком на борту упал в Черное море
Посмотреть все

Афиша

24 декабря 2016, 14:00
Топ кино на выходные: "Пассажиры" и "Дед Мороз. Битва магов"
24 декабря 2016, 12:13
Нескучный weekend: новогоднее auto party и праздник для малышей
23 декабря 2016, 15:13
В Кирове прошла премьера новогодней комедии "Елки-5"
Посмотреть все

Полезно знать

20 декабря 2016, 10:25 3 причины покупать зоотовары через Интернет
20 декабря 2016, 09:37 Метроград – то, к чему нужно стремиться!
20 декабря 2016, 08:10 Хламидиоз: большинство людей даже не представляют масштабов опасности!
14 декабря 2016, 16:04 "Заповедник сказок": раскрываем тайну 12 месяцев
07 декабря 2016, 10:43 Как правильно подготовиться к Новому году?
22 декабря 2016, 14:05 Кировчанин пошел за молоком и пропал на 4 часа
22 декабря 2016, 11:31 Сотрудник ОАО «КТК»: "Горжусь профессией энергетик"
21 декабря 2016, 10:28 Елена Летучая проверяет, как можно в России заработать деньги

#ЛицаГорода

19 37
Как это было: финал "Мисс старшеклассница 2016"
10 57
10 фото кировчан в 30-градусный мороз
25 0
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
10 0
Чем занимаются кировские студенты-медики помимо учебы: 10 фото
24 0
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
23 199
10 фото кировчан и их питомцев
9 32
Зимний отдых кировчан: подборка из Instagram
Смотреть все Всего альбомов: 21
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Наша Газета Новороссийск Pro Город Пермь Pro Город Казань Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Набережные Челны Pro Город Самара
Pro Город Йошкар-Ола Pro Город Пенза Pro Город Нижний Новгород Pro Город Чебоксары Pro Город Сыктывкар Pro Город Владимир Наша Газета Крым Наша Газета Тюмень Наша Газета Екатеринбург
Проект "Доброе сердце" Спецпроекты Новости Новостная лента Происшествия Интервью Авто Новости Тест-драйв ДТП Компании Форум Разместить рекламу Мобильная версия
Полное или частичное цитирование материалов сайта, возможно только с гиперссылкой на источник. Мнение редакции может не совпадать с мнениями, высказанными в интервью, комментариях пользователей или прямой речи персонажей публикаций. Редакция не несет ответственности за текст комментариев читателей и материалов.

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru