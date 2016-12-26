В Кирове с крыши торгового центра глыба снега упала на машину

В субботу, 24 декабря 2016 года, с крыши торгового центра на перекрестке улиц Свободы и Пролетарской на машину упал снег. Информация об этом появилась в соцсетях.

На фото видно, как глыба пробила крышу авто так, что осталась внушительная вмятина, а заднее стекло от удара вылетело.

Вот так убирают снег с крыши, а там мог бы проходить человек! – возмущается автор фото.

К счастью, в происшествии обошлось без пострадавших. В машине в момент ЧП никого не было.

Мы узнали, сможет ли владелец авто добиться выплаты от коммунальщиков или других служб и как нужно действовать автовладельцам в подобных ситуациях.

В первую очередь необходимо обратиться к участковому. Он зафиксирует факт падения снега. Далее нужно установить, кто отвечает за эту территорию, - прокомментировал автоюрист Анатолий Смирных.

Скорее всего, ответственность за порчу имущества ляжет на плечи обслуживающей организации.

В этот же день чуть позднее в соцсетях неоднократно появлялись подобные посты:

Сегодня с молодым человеком гуляли в районе «Мечты», шли у продуктового магазина, спустились с крыльца, в это время с крыши упал огромный сугроб, по-другому не назовешь. Хорошо, что никто не пострадал, все успели отойти подальше. Отсюда вопрос: где коммунальные службы? Вы ждете трагедии?

Сегодня в 18 часов проходили возле дома по улице Некрасова в сторону Попова. Я и двое моих деток, 12 лет и 4 месяца, и дед моих деток. И чуть не случилась трагедия. Дошли до середины дома, в это время сошел снег с крыши. И нас чуть не завалило лавиной. Нам повезло, что мы шли по тротуару левее дома. Так вот вопрос: коммунальные службы работают только тогда, когда случаются трагедии? Деньги с жителей они собирают и требуют, чтобы во время платили, а работать не хотят.

Напомним, ранее мы писали, что глыба снега упала на 28-летнюю кировчанку. Женщину с травмами увезли в больницу.