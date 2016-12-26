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Главная Новости Соседка выпавшей с 14 этажа девушки: «Все произошло на глазах моей четырехлетней дочки»

Соседка выпавшей с 14 этажа девушки: «Все произошло на глазах моей четырехлетней дочки»

26 декабря 2016, 20:53 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 16+
Андрея Обухова
По словам бывшей коллеги, при жизни 24-летняя Евгения была чересчур эмоциональна

Трагедия во дворе дома № 184/3 по улице Ленина произошла на глазах жильцов многоэтажки. Многие соседи в это время грели свои авто перед поездкой на работу.

Кировчанка Елена Кряжевских также находилась у своей машины.

Все случилось на наших глазах. Тишина и удар тела о бетон. Это просто жесть! Ужас! Девушка выпала с общего балкона. Зрелище не для слабонервных, - рассказывает Елена. – Хотя всего три минуты назад мы с ней столкнулись в дверях в подъезде.

Елена переживает, что все произошло на глазах ее четырехлетнее дочки, она в это время сидела в машине. В это время супруг Елены вызвал «скорую» и полицию.

Елена вспоминает, что девушка была молодой, симпатичной. Не исключает, что она была в состоянии опьянения.

Она жила в этом доме, на последнем, 16 этаже. Ее звали Евгения. Мы с ней раньше вместе работали. Нормальная девчонка, только чересчур эмоциональна.  Целый день пребываю в шоке, - написала бывшая коллега погибшей девушки.

Тело Евгении несколько часов пролежало на пандусе у входа в подъезд, пока на месте происшествия работали следователи и полицейские.

Напомним, ЧП случилось в понедельник, 26 декабря 2016 года, в 6:35 во дворе дома № 184 по улице Ленина. Прохожие нашли тело девушки у крыльца высотки. По словам следователей, травмы на теле 24-летней девушки характерны для падения с высоты.

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Комментарии 2

26 декабря 2016, 21:25 Picasso
Напомним, ЧП случилось в понедельник, 16 декабря 2016 года, в 6:35 Опечатка 26 декабря
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26 декабря 2016, 21:28 Ксения Земцова
Picasso
Напомним, ЧП случилось в понедельник, 16 декабря 2016 года, в 6:35 Опечатка 26 декабря
Спасибо за внимательность, сейчас исправим.
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