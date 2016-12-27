СМИ: версия крушения Ту-154 из-за птицы стала основной

ФСБ назвала четыре версии по делу о крушении Ту-154 в Сочи, которые будут отрабатываться в первую очередь. Об этом сообщает tass.ru со ссылкой на комментарий пресс-службы ведомства.

При этом следствие исключает теракт из перечня основных версий.

Основными рабочими версиями остаются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета, - отметили в ФСБ.

По информации life.ru, эксперты склоняются к версии попадания в двигатели самолета Минобороны РФ постороннего предмета, скорее всего это была птица.

Рядом находится база по исследованию птиц, возможно, одна из птиц попала в двигатель — это пока приоритетная причина, — рассказал источник издания.

Подтвердить или опровергнуть эту версию в ближайшее время смогут специалисты, занимающиеся расследованием этого дела.

В это же время lenta.ru пишет со ссылкой на источник в экстренных службах, что версия попадания в двигатель постороннего предмета является приоритетной.

Напомним, что авиакатастрофа произошла 25 декабря рано утром над Черным морем. Через две минуты после взлета, не успев набрать высоту, самолет пропал с экранов радаров. Никаких сигналов тревоги экипаж не подавал. На борту находились 92 человека - члены экипажа, военнослужащие, артисты ансамбля Александрова и журналисты. Все они погибли.