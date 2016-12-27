Друзья о погибшей 24-летней девушке: "Она очень любила жизнь и маму"

24-летняя Евгения Блинова с лета 2016 года работала администратором в ночном клубе «Green House», об этом рассказали ее подруги.

До этого девушка окончила технологический колледж по специальности модельер-конструктор, дизайн одежды был ее основным хобби.

Женя родом из Глазова, там у нее живет мама. Когда она оттуда уехала, некоторое время жила в Санкт-Петербурге, потом приехала в Киров, купила квартиру в новостройке на улице Ленина, - рассказала подруга Евгении.

В Кирове молодая красивая девушка устроилась работать в ночной клуб.

Женя всегда следила за своим внешним видом. Она был жизнерадостной, целеустремленной, энергичной и прямолинейной. Была верным другом, - вспоминает подруга Евгении Блиновой.

Близкие Евгении не верят, что девушка могла решиться на самоубийство. По словам подруг, у Жени не было никаких весомых поводов:

Она любила жизнь, очень любила свою маму и никогда бы не причинила ей такую боль.

Скорее всего, прощание с Евгенией Блиновой и похороны пройдут на ее родине, в Глазове.

Напомним, ЧП случилось в понедельник, 26 декабря 2016 года, в 6:35 во дворе дома № 184/3 по улице Ленина. Прохожие нашли тело девушки у крыльца высотки. По словам следователей, травмы на теле 24-летней девушки характерны для падения с высоты.