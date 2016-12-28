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Главная Новости Детскую новогоднюю елку отменили ради встречи губернатора с бизнесменами

Детскую новогоднюю елку отменили ради встречи губернатора с бизнесменами

28 декабря 2016, 16:23 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
фото progorod43.ru
Директор театра кукол получила выговор

В минувшую пятницу, 23 декабря,  в театре кукол должно было состояться новогоднее мероприятие для детей, однако его отменили. Об этом рассказала одна из мам, которая привела  ребенка на праздник.

Кировчанка рассказала, что об отмене праздника сообщили только на входе в театр. 

Радостные,нарядные детишки всегда мечтали стоять у кассы и слышать от кассира, что елка отменяется, потому что губернатор решил провести здесь встречу с предпринимателями! Дети с пониманием отнеслись к тому,что больше в Кирове негде провести такую встречу и обещали дождаться следующего такого же веселого мероприятия, - рассказала кировчанка.
В министерстве культуры опровергли информацию о том, что  во время, когда должна была состояться елка, никаких мероприятий в театре кукол не проводилось. По версии ведомства, праздник отменили по техническим причинам. Однако  источник, близкий к ситуации, подтвердил, что вместо елки состоялось мероприятие с участием губернатора.
 
И.о. министра культуры Кировской области  Андрей Скальный объявил выговор директору "Кировского театра кукол им. А.Н. Афанасьева" за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей при корректировке расписания предновогодних детских спектаклей, что привело к отмене одного из них.
 

 На 23 декабря в Кировском театре кукол им. Афанасьева было запланировано проведение предновогодних мероприятий. Во время подготовки я решила, что проведение дневного спектакля, на который были поданы в основном групповые заявки, невозможно по техническим причинам. Я заранее предупредила все группы о переносе спектакля. Однако осталось 13 человек, которые приобрели билеты через кассу театра. Объявление о переносе спектакля были на нашем официальном сайте и в социальных сетях, - объяснила Валентина Добрышина, директор учреждения.

Несмотря на это, 13 человек все же пришли на мероприятие . Администратор театра извинился перед пришедшими и предложил обменять билеты на другое мероприятие, либо вернуть деньги за билет. Большинство зрителей согласились.

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