Детскую новогоднюю елку отменили ради встречи губернатора с бизнесменами

В минувшую пятницу, 23 декабря, в театре кукол должно было состояться новогоднее мероприятие для детей, однако его отменили. Об этом рассказала одна из мам, которая привела ребенка на праздник.

Кировчанка рассказала, что об отмене праздника сообщили только на входе в театр.

Радостные,нарядные детишки всегда мечтали стоять у кассы и слышать от кассира, что елка отменяется, потому что губернатор решил провести здесь встречу с предпринимателями! Дети с пониманием отнеслись к тому,что больше в Кирове негде провести такую встречу и обещали дождаться следующего такого же веселого мероприятия, - рассказала кировчанка.