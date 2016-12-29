Снег с кировских улиц начнут убирать с 3 января

Составлен график вывоза снега с улиц
Снег с кировских улиц начнут убирать с 3 января29 декабря 2016, 10:48 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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Восемь подрядчиков в 2017 году будут заниматься в Кирове очисткой дорог и тротуаров от снега, а также его вывозом. Об этом рассказали в горадминистрации.
Также составлен график вывоза снега с улиц города. Выходит, что подрядные организации приступят к работе с 3 января.
Напомним, что 28 декабря врио губернатора Кировской области провел рейд по улицам города и лично убедился, как чистят дороги от снега. Как прошел рейд, какие замечания сделал Игорь Васильев, узнайте здесь.
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