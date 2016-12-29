Никита Белых о свадьбе в СИЗО: "Я уже измучился и невеста измучилась"

Экс-губернатор Кировской области пожаловался членам Общественной наблюдательной комиссии на то, что он и его невеста не могут пожениться уже пять месяцев. Об этом сообщает rg.ru.

Никита Белых сказал, что они уже давно отправили необходимые документы, но, как говорят представители администрации СИЗО, к ним ничего не поступало.

Я уже измучился, и невеста измучилась. Следователь говорит, что разрешение на брак дал, но документы якобы отправил по почте, а в СИЗО они не поступили, - сказал Никита Белых.

Напомним, что невеста Никиты Белых 23 декабря провела пресс-конференцию, на которой рассказала, что свадьба была запланирована еще до ареста ее жениха. Как сейчас общаются влюбленные, разрешают ли экс-губернатору встречаться с родственниками, узнайте здесь.