Адвокаты рассказали о состоянии здоровья и диагнозах Никиты Белых в СИЗО

23 декабря невеста Никиты Белых Екатерина Рейферт и адвокаты экс-губернатора дали пресс-конференцию и ответили на вопросы журналистов.

Не обошли вниманием здоровье Белых в СИЗО. После судебного заседания 21 декабря в СМИ появилась информация, что экс-губернатор поправился на 20 килограммов. Адвокаты подтвердили информацию.

В условиях стресса все его заболевания обострились, и его вес - реакция на то, что происходит. Проблемы по здоровью: высокое артериальное давление, диабет, заболевания опорно-двигательного аппарата. Все эти патологии сейчас находятся в обостренном состоянии. Он вынужден большое количество лекарств принимать, медсанчасть оказывает ему помощь. Когда боли уже серьезные, он обращается в медицинскую часть для того, чтобы ему делали инъекции обезболивающие. Как было оглашено во время суда, было порядка 30 обращений. С его слов, он обращается только в крайнем случае. Чтобы от лекарств не было привыкания. Он не ходит на прогулки, преимущественно находится в лежачем положении. Состояние его психологическое - тот момент, который сейчас меня беспокоит больше всего, как адвоката. Если мера пресечения в ближайшее время останется прежней, то мы вынуждены будем просить о независимом медицинском исследовании, чтобы изучить, какие параметры мы сейчас имеем по здоровью, - рассказал адвокат экс-губернатора Андрей Грохотов.

Ранее мы писали о том, что во время пресс-конференции невеста Екатерина Рейферт со слезами на глазах рассказывала, что важные документы для свадьбы в СИЗО потеряны. После суда 21 декабря она попала в больницу.

21 декабря суд продлил арест Никиты Белых до 24 марта 2017 года. Защита просила изменить меру пресечения на домашний арест.