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Адвокаты Прокопа будут обжаловать приговор

29 декабря 2016, 17:32 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
скриншот видеозаписи УМВД
Защита планирует обратиться в Верховный суд РФ и ЕСПЧ

Адвокаты Михаила Прокопьева считают приговор слишком суровым и собираются обжаловать его в Верховном суде РФ. Об этом сообщает kommersant.ru.

Параллельно защита будет обжаловать приговор в Европейском суде по правам человека. Адвокаты Павла Колпакова тоже намерены обжаловать приговор.

Я не ожидал, что будут санкции такого плана. События, исследованные судом, происходили больше 15 лет назад, и Прокоп за это время много сделал для Кировской области, построил много храмов, занимался благотворительностью. Кроме того, приговор построен на показаниях людей, которые пошли на сделку со следствием и которым было выгодно оговорить моего подзащитного, чтобы сократить себе сроки. Поэтому мы попытаемся доказать Верховному суду несостоятельность приговора,— рассказал адвокат Сергей Стрелков. 

Напомним, что 28 декабря Кировский областной суд вынес приговор лидеру ОПГ "Прокоповские" Михаилу Прокопьеву и участнику банды Павлу Колпакову. Михаила обвинили в организации преступного сообщества, в бандитизме и убийствах, а Павла - в двойном убийстве. 

Приговор оглашали три дня. Утром 28 декабря озвучили наказание. Михаил Прокопьев получил наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима и штраф в 1 000 000 рублей, а Павел Колпаков - 18 лет строгого режима. Также суд удовлетворил иски потерпевших. Прокопу придется выплатить пострадавшим компенсации более 6 000 000 рублей. Часть этих денег возьмут с арестованных счетов Михаила. Павел Колпаков выплатит потерпевшим 900 000 рублей.  

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Комментарии 2

29 декабря 2016, 17:42 киров
мутная ситуация!((
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29 декабря 2016, 17:48 Горожанин
Что бы он не сделал для области, он должен ответить за то, что творил 15 лет назад
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