На Театральную площадь в новогоднюю ночь можно будет попасть через КПП

На Театральную площадь в новогоднюю ночь можно будет попасть через КПП30 декабря 2016, 12:49 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
Юрия Морданова
На площади ночью будут работать 200 полицейских
В новогоднюю ночь на Театральную площадь можно будет пройти только через пять контрольно-пропускных пунктов. Об этом рассказали в УМВД России по Кировской области.
Всего за порядком в Кирове в ночь с 31 декабря на 1 января будут следить около 1 500 полицейских. Только на Театральной площади во время проведения праздничных мероприятий будут работать 200 полицейских.
Попасть на площадь в новогоднюю ночь можно будет через пять контрольно-пропускных пунктов. Не будут пускать пьяных и тех, кто собирается пронести с собой спиртное, петарды и другую пиротехнику, а также колющие и режущие предметы.
Полицейские будут дежурить на Театралке с 17 часов 31 декабря до окончания праздничных мероприятий. Напомним, что для автомобилей будет ограничено движение в новогоднюю ночь. Все подробности здесь.
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