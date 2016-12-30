На Театральную площадь в новогоднюю ночь можно будет попасть через КПП

В новогоднюю ночь на Театральную площадь можно будет пройти только через пять контрольно-пропускных пунктов. Об этом рассказали в УМВД России по Кировской области.

Всего за порядком в Кирове в ночь с 31 декабря на 1 января будут следить около 1 500 полицейских. Только на Театральной площади во время проведения праздничных мероприятий будут работать 200 полицейских.

Попасть на площадь в новогоднюю ночь можно будет через пять контрольно-пропускных пунктов. Не будут пускать пьяных и тех, кто собирается пронести с собой спиртное, петарды и другую пиротехнику, а также колющие и режущие предметы.

Полицейские будут дежурить на Театралке с 17 часов 31 декабря до окончания праздничных мероприятий. Напомним, что для автомобилей будет ограничено движение в новогоднюю ночь. Все подробности здесь.

