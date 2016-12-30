Кировчанка нашла стопку почтовых извещений в мусорном контейнере у дома

В среду, 28 декабря жительница микрорайона "Чистые пруды" нашла стопку недоставленных почтовых извещений. Фото женщина выложила в социальные сети.

Кировчанка случайно увидела извещения пока гуляла с ребенком. Женщина забрала их себе и предупредила тех жильцов дома, по улице Ивана Попова, 62, которые давно ждут посылку, написать ей сообщение "ВКонтакте". Возможно, среди выброшенных есть их извещения.

У контейнеров рядом с домом обнаружили разбросанные извещения с почты. Извещения с дома Ивана Попова 62, у меня их 9 штук. Не буду выкладывать фамилии,но кто ждет посылки, если у меня есть ваше, я его вам отдам, - рассказала девушка.

В Кировской филиале Почты России объяснили, что всем получателям корреспонденции по этому адресу доставлены вторичные извещения.

Кировским почтамтом по этому факту будет проведено внутреннее служебное расследование. Отметим, что почтальон работает в должности 2 месяца, и зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны, как ответственный и исполнительный работник. Жалоб и нареканий на его работу от клиентов не поступало, - пояснили в пресс-службе Кировского филиала Почты России.

В связи с произошедшим с сотрудниками отдела доставки проведен дополнительный инструктаж.