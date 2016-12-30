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Кировский экономист объяснил, куда вкладывать деньги в 2017 году

30 декабря 2016, 17:59 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
фото progorod43.ru
Эксперт дал оптимистичный прогноз

Что будет происходbть с зарплатами? Ждать ли кировчанам нового витка кризиса ? Как с умом распоряжаться своими накоплениями?

Об этом наша редакция поговорила с финансовым экспертом Константином Кропаневым.

#Про бедность

В кризисные времена высокая разница между доходами богатых и бедных ощущается наиболее остро, но это характерно не только для Кирова. К сожалению, это действительность современной России. Рост цен на продукты питания и коммунальные услуги значительно снизил уровень жизни многих кировчан. Но, возможно, хорошей новостью будет ожидание низкой инфляция на уровне 5% в 2017 году, что позволит более сбалансировано расходовать семейный бюджет.

#Про инвестиции

Здесь все зависит от количества ваших денег и цели - хотите вы сохранить или готовы на риск чтобы получить больше. Сейчас хорошую доходность дают рублевые долговые инструменты, это банковские депозиты 7-10 процентов годовых и облигации 9-14 процентов. В 2016 года наблюдался устойчивый рост российских акций. Есть предпосылки, что эта тенденция продолжится и в следующем году. Если говорить про недвижимость, то здесь все зависит от индивидуальной ситуации. Нужна квартира, чтобы жить – покупайте, но рассчитывать, что вы сможете заработать на перепродаже жилья, не стоит.

#Про зарплаты.

Мое мнение, что ситуация в экономике России сейчас стабилизировалась, а в 2017 году можно даже ожидать небольшой рост. По зарплате все будет зависеть от вашей квалификации, если работодатель спокойно может в течение недели найти вам адекватную замену, то на прибавку к зарплате надеяться не стоит.

#Про бизнес.

При текущем курсе доллара, наиболее успешно себя чувствует бизнес, связанный с экспортом, это химическая и лесная промышленность. Также пока стабильными заказами обеспечены предприятия вятского ВПК. Аутсайдеры - это местная розничная торговля и предприятия общепита.

 

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Комментарии 1

30 декабря 2016, 18:26 Очень содержательная статья...
И в чём же оптимистичность прогноза? В том что хуже пока не будет?))) Клаааасс!
Когда начнут НАСТОЯЩУЮ поддержку малого бизнеса осуществлять, тогда экономика и начнёт подниматься, а ждать когда рубль подорожает наивно и глупо) на одном газе и нефти из этой задницы не выберемся... Проблема не области а страны в целом.
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