В Москве задержали 20-летнюю кировчанку за мошенничество с квартирами

В Москве задержали 20-летнюю кировчанку по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД по городу Москве.

В полицию обратилась 24-летняя девушка, которая приехала в столицу из другого региона. Он рассказала, что искала в городе жилье. Позвонила по номеру телефона, который нашла в Интернете. Девушка на другом конце провода сказала, что очень спешит, не успеет показать квартиру. Взамен предложила встретится и на месте отдать ключи под расписку и плату за месяц - 17 тысяч рублей.

Во время встречи мнимая хозяйка получила деньги, отела ключи и быстро скрылась. Оказалось, что ключи к замку не подходят. Обманутая девушка обратилась в полицию.

Подозреваемую быстро задержали. Есть основания полагать, что она причастна и к другим аналогичным преступлениям.