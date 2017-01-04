Кировчане смогут увидеть полярное сияние

Из-за появления огромной корональной дыры на солнце возникнет геомагнитная буря и у кировчан появится возможность вновь увидеть полярные сияния, об этом сообщается в группе «Любительская метеорология».

Геомагнитная буря начнется вечером, 4 января 2017 года

По прогнозам ожидается слабая буря, а точнее ее периоды в течение двух суток. Полярные сияния ожидаются в высоких широтах. Но не исключено, что сияния будет видно и в средних широтах, если буря локально усилится, - уточняется в группе.

Напомним, ранее мы писали, что синоптики прогнозируют холодный январь. Насколько температура воздуха в январе будет ниже нормы, читайте в материале.