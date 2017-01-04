Кировчане смогут увидеть полярное сияние

Кировчане смогут увидеть полярное сияние04 января 2017, 15:18 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 0+
Сергея Коковина
Кроме того, синоптики прогнозируют геомагнитную бурю
Из-за появления огромной корональной дыры на солнце возникнет геомагнитная буря и у кировчан появится возможность вновь увидеть полярные сияния, об этом сообщается в группе «Любительская метеорология».
Геомагнитная буря начнется вечером, 4 января 2017 года
По прогнозам ожидается слабая буря, а точнее ее периоды в течение двух суток. Полярные сияния ожидаются в высоких широтах. Но не исключено, что сияния будет видно и в средних широтах, если буря локально усилится, - уточняется в группе.
Напомним, ранее мы писали, что синоптики прогнозируют холодный январь. Насколько температура воздуха в январе будет ниже нормы, читайте в материале.
Комментарии 0
Поделись комментариями