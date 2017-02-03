Заседание по делу «Кировлеса» перенесли из-за визита судьи к врачу

Заседание по делу «Кировлеса» перенесли из-за визита судьи к врачу03 февраля 2017, 12:15 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 6+
Фото meduza.io
Адвокат Офицерова Светлана Давыдова довольно резко прокомментировала решение судьи о переносе заседания
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Судья Ленинского районного суда Алексей Втюрин перенес заседание по делу оппозиционера Навального и предпринимателя Петра Офицерова. Свое решение о переносе заседания судья Алексей Втюрин объяснил запланированным посещением врача.
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Перенос судебного заседания эмоционально прокомметировала защита Офицерова в лице адвоката Светланы Давыдовой.
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Я тоже записывалась на прием. Почему я своего врача откладываю, а вы своего отложить не можете?— спросила судью Втюрина Светлана Давыдова.
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Также адвокат напомнила, что Петр Офицеров 30 января был госпитализирован в одну из московских клиник, но ему пришлось прибыть на заседание по решению судьи Втюрина.
- Напомним, что по решению судьи Алексея Втюрина подсудимым Алексею Навальному и Петру Офицерову до 10 февраля запрещается уезжать из Кирова и покидать территорию проживания. Исключение составляют судебные заседания.
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Комментарии 3
Дважды,по высосанному из пальца делу,дурацко-идиотскому по смыслу,вызывающему всемирный смех,-судят человека
который изобличает банду ,разворвывающую Россию на сотни миллиардов долларов,
Сотни реальных доказательств
Но,банда подмяла все структуры государства и сейчас МВД,ФСБ,Прокуратура ,Судебная система работает под бандой Тамбовских
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