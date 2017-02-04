Алексею Навальному разрешили уехать из Кирова

Ленинский суд Кирова разрешил Алексею Навальному покинуть Киров на время вынесения приговора. Об этом сообщает interfax-russia.ru.

Такое разрешение дал судья во время очередного заседания по пересмотру дела о "Кировлесе" в пятницу, 3 февраля. На этом же заседании сторона обвинения попросила для Алексея Навального пять лет условно, а для Петра Офицерова — четыре года условно. Кроме того, гособвинитель просил назначить обоим штраф — по 500 000 рублей.

Позднее на своей страничке в Twitter Алексей сообщил, что приговор огласят 8 февраля.

Приговор 8 февраля в 13 часов. — Alexey Navalny (@navalny) 3 февраля 2017 г.

Напомним, что 1 февраля Ленинский районный суд избрал в отношении Алексея Навального и второго фигуранта дела по "Кировлесу" Петра Офицерова меру пресечения в виде подписки о невыезде. Он должен был оставаться в Кирове до 10 февраля. Навальный на своем сайте написал, что считает такое решение суда незаконным, исполнять решение суда он не собирается. В субботу, то есть 4 февраля, он планирует быть в Санкт-Петербурге на открытии избирательного штаба