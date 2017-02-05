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Прошло три года со дня железнодорожной катастрофы в Нововятске

05 февраля 2017, 11:43 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 12+
ГУ МЧС России по Кировской области
32 вагона сошли с рельсов

Прошло ровно три года со дня железнодорожной катастрофы в Нововятске. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Кировской области.

5 февраля 2014 года сошли с рельсов и загорелись 32 вагона с газовым конденсатом. Произошло это в пятом часу утра. Огнем была охвачена территория примерно в тысячу квадратных метров. Пламя распространилось и на гаражи, которые находились рядом с железнодорожным полотном.

Было повреждено железнодорожное полотно, дома остались без тепла и света. Под угрозой оказались жители деревни Крутиха и хлебокомбинат. Для ликвидации аварии были задействованы более 400 человек, 51 единица техники, в том числе 14 пожарных и аварийно-восстановительных поездов. Помощь приходила из Нижегородской области, Удмуртской республики и Уральского региона, - рассказали в ведомстве.

В пунктах временного размещения находились 700 человек. Уже вечером люди вернулись в свои дома, была возобновлена подача газа. На следующий день восстановилось движение поездов.

К счастью, никто из людей не пострадал. Однако огонь уничтожил имущество 131 человека. Ущерб был оценен в 225 000 000 рублей. 

Позднее президент наградил семерых сотрудников МЧС государственными медалями "За отвагу". 42 спасателя отмечены наградами МЧС. 

Вот как это было: 

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