Известно, сколько дней россияне будут отдыхать в февральские праздники

Две с половиной недели осталось до Дня защитника Отечества. Как сообщили в Минтруде РФ, в 2017 году по случаю этого праздника россияне будут отдыхать несколько дней подряд.

23 февраля в этом году приходится на четверг. 24 февраля - пятница, и все должны были бы выйти на работу, однако, и в этот день мы будем отдыхать. И вот почему: 1 января пришлось на воскресенье, но этот выходной не стали переносить на 9 января, а решили сделать небольшие каникулы в феврале, то есть 24 февраля в этом году становится выходным.

Далее 25 и 26 февраля тоже все отдыхают. Эти числа пришлись на субботу и воскресенье. Таким образом, у россиян получились четырехдневные каникулы: 23, 24, 25 и 26 февраля.

Кстати, 8 Марта мы будем отдыхать всего один день. И это будет среда.