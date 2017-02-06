Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Люди говорят Приложение «Pro Город» Уроки русского и литературы Лица города Тесты Проверить штрафы
Подарки для любимых Доступно про авто Новостройки города Рейтинги 2016 года Активный зимний отдых Онлайн торговый центр 45000 объявлений Красота и здоровье Авто в городе Работа в городе Строительство и ремонт LADA с выгодой Киров строится Надо брать Доставка листовок
Главная Новости Известно, сколько дней россияне будут отдыхать в февральские праздники

Известно, сколько дней россияне будут отдыхать в февральские праздники

06 февраля 2017, 11:37 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
Flickr
Всех ждут небольшие каникулы

Две с половиной недели осталось до Дня защитника Отечества. Как сообщили в Минтруде РФ, в 2017 году по случаю этого праздника россияне будут отдыхать несколько дней подряд.

23 февраля в этом году приходится на четверг. 24 февраля - пятница, и все должны были бы выйти на работу, однако, и в этот день мы будем отдыхать. И вот почему: 1 января пришлось на воскресенье, но этот выходной не стали переносить на 9 января, а решили сделать небольшие каникулы в феврале, то есть 24 февраля в этом году становится выходным. 

Далее 25 и 26 февраля тоже все отдыхают. Эти числа пришлись на субботу и воскресенье. Таким образом, у россиян получились четырехдневные каникулы: 23, 24, 25 и 26 февраля. 

Кстати, 8 Марта мы будем отдыхать всего один день. И это будет среда. 

 

Читайте также: 

Прогноз погоды: предстоящая неделя в Кирове будет морозной

Прошло три года со дня железнодорожной катастрофы в Нововятске

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Ваше сообщение

Новость дня

В Кирове ищут мужчину, который подложил в супермаркет гранаты Посмотреть все

Редакция рекомендует

04 февраля 2017, 16:40
Анита Цой посвятила песню кировчанину: зал аплодировал стоя, некоторые плакали Читать
03 февраля 2017, 20:01
Анатолий Вассерман кировчанам: "Не смотрите фильмы Федора Бондарчука" Читать
03 февраля 2017, 11:44
Евгений Дятлов: "В прошлый приезд в Киров меня водили в ФСБ" Читать
Посмотреть все

Полезно знать

02 февраля 2017, 16:42 Выходим из стресса. Как начать менять свою жизнь?
02 февраля 2017, 14:47 "Вятский" квас дзюдо в Слободском спас!

Новости России и мира

06 февраля 2017, 11:37
Известно, сколько дней россияне будут отдыхать в февральские праздники
05 февраля 2017, 15:05
С середины апреля тариф системы "Платон" вырастет почти в два раза
02 февраля 2017, 16:28
Президент уволил 16 генералов МЧС, МВД и Следственного комитета
01 февраля 2017, 14:44
Центробанк утвердил дизайн банкнот в 200 и 2000 рублей
29 января 2017, 14:09
События в стране: очевидцы сняли на камеру неопознанный светящийся шар в небе
Посмотреть все

Афиша

04 февраля 2017, 15:00
7 удивительных фактов о выступлении Аниты Цой в Кирове
04 февраля 2017, 14:15
Нескучный weekend: чемпионат по танцам и концерт Богдана Кияшко
04 февраля 2017, 13:00
Топ кино на выходные: фильм с Джеки Чаном и фэнтези "Голос монстра"
Посмотреть все

Полезно знать

02 февраля 2017, 14:47 "Вятский" квас дзюдо в Слободском спас!
02 февраля 2017, 16:42 Выходим из стресса. Как начать менять свою жизнь?

#ЛицаГорода

10 16
Я люблю свою работу: 10 фото кировчан из Instagram
10 0
Как прошли выходные в Кирове: 10 фото из Instagram
24 7
"Город в лицах": кировчане на "Уроках русского и литературы"
12 14
День студента: 12 фото кировских студентов из Instagram
24 0
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
23 11
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
11 3
Подборка из Instagram: 11 фото, сделанных на кировском вокзале
Смотреть все Всего альбомов: 37
Проект "Доброе сердце" Спецпроекты Новости Новостная лента Происшествия Интервью Авто Новости Тест-драйв ДТП Компании Форум Разместить рекламу Мобильная версия
Полное или частичное цитирование материалов сайта, возможно только с гиперссылкой на источник. Мнение редакции может не совпадать с мнениями, высказанными в интервью, комментариях пользователей или прямой речи персонажей публикаций. Редакция не несет ответственности за текст комментариев читателей и материалов.



Материалы с сайта mprogorod.ru

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru