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Главная Новости Евгения Феофилактова станет звездой реалити и будет убирать мусор с улиц

Евгения Феофилактова станет звездой реалити и будет убирать мусор с улиц

06 февраля 2017, 15:55 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
скриншот видеозаписи friday.ru
Кировчанка приняла участие в новом TV-проекте

Кировчанка и бывшая участница скандального телепроекта "Дом-2" Евгения Феофилактова приняла участие в новом шоу на телеканале "Пятница"

Первый выпуск проекта "Инстаграмщицы" выйдет уже в этот понедельник, 6 февраля. Героинями этого шоу станут не простые девушки, а знаменитости, у которых несколько миллионов подписчиков в Instagram.  

Красавицы покажут, чего они стоят без связей, Интернета и фотошопа. Они узнают, как заработать на жизнь без помощи откровенных снимков. Девушек ждет работа на цветочной базе, карьера продавщицы рыбного отдела или домработницы. Героини попробуют себя в качестве социальных работников, в роли волонтера в пункте помощи бездомным или за кулисами цирка, - сообщает пресс-служба телеканала. 

Героини на несколько дней переселятся из роскошных квартир и особняков в комнаты в общежитии и будут приспосабливаться к новым условиям. В каждой передаче две новые героини проверят себя на прочность. В таких образах вы их еще никогда не видели. 

Судя по промо-роликам, Евгения будет жить в коммунальной квартире, готовить ужин для оравы детей, а также убирать мусор с улиц города. 

Отметим, что у кировчанки Евгении Феофилактовой в Instagram более 1 200 000 подписчиков. С каждым днем их число растет. Евгения ежедневно радует своих поклонников новыми фотографиями и признается, что не может жить без Instagram. 

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Комментарии 2

06 февраля 2017, 16:41 Горожанин
ну её втопку!
пиши чо там на украине и в сирии??
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06 февраля 2017, 16:55 Кировчанин
да, к ебеням блядей этих - чо там ООН по Гондурасу решила ?
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