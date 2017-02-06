Евгения Феофилактова станет звездой реалити и будет убирать мусор с улиц

Кировчанка и бывшая участница скандального телепроекта "Дом-2" Евгения Феофилактова приняла участие в новом шоу на телеканале "Пятница".

Первый выпуск проекта "Инстаграмщицы" выйдет уже в этот понедельник, 6 февраля. Героинями этого шоу станут не простые девушки, а знаменитости, у которых несколько миллионов подписчиков в Instagram.

Красавицы покажут, чего они стоят без связей, Интернета и фотошопа. Они узнают, как заработать на жизнь без помощи откровенных снимков. Девушек ждет работа на цветочной базе, карьера продавщицы рыбного отдела или домработницы. Героини попробуют себя в качестве социальных работников, в роли волонтера в пункте помощи бездомным или за кулисами цирка, - сообщает пресс-служба телеканала.

Героини на несколько дней переселятся из роскошных квартир и особняков в комнаты в общежитии и будут приспосабливаться к новым условиям. В каждой передаче две новые героини проверят себя на прочность. В таких образах вы их еще никогда не видели.

Судя по промо-роликам, Евгения будет жить в коммунальной квартире, готовить ужин для оравы детей, а также убирать мусор с улиц города.

Отметим, что у кировчанки Евгении Феофилактовой в Instagram более 1 200 000 подписчиков. С каждым днем их число растет. Евгения ежедневно радует своих поклонников новыми фотографиями и признается, что не может жить без Instagram.