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Главная Новости В Кирове полицейские объявили вознаграждение за информацию о преступнике

В Кирове полицейские объявили вознаграждение за информацию о преступнике

06 февраля 2017, 17:09 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
УМВД России по Кировской области
У мужчины есть необычная примета - татуировка "Чайка, Юра"

В Кирове разыскивают 49-летнего Юрия Фурина, который подозревается в совершении разбоя. Об этом рассказали в УМВД России по Кировской области.

Приметы:

  • рост 175-180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые короткие;
  • передние зубы золотистого цвета, на большом пальце правой руки есть шрам, на пальцах левой руки татуировка "Чайка, Юра".

Если вы знаете, где сейчас находится Юрий, то сообщите об этом по телефонам: (8332) 67-43-19, 67-43-25, 36-16-22, 45-79-96 или 02. Вознаграждение гарантируется.

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