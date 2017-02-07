Стало известно, где нашли пропавших школьников из Кирово-Чепецка

В УМВД России по Кировской области рассказали, где нашли пропавших подростков из Кирово-Чепецка.

Оказалось, что школьников, которых искали полицейские и активисты, было не двое, а трое. Из социального учреждения 6 февраля сбежали 14-летний, 13-летний и 12-летний мальчики. Парней искали всю ночь.

7 февраля утром сотрудник одного из кафе в Кирово-Чепецке сообщил в полицию о троих подростках, похожих по приметам на разыскиваемых детей.

Полицейские сразу же выехали на место. И действительно, в кафе сидели пропавшие школьники. Подростков привезли обратно в социальное учреждение.