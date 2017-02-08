По НТВ показали сюжет о кировчанке, чье жилье хотят сносить из-за путепровода

По НТВ показали сюжет о кировчанке, чье жилье хотят сносить из-за путепровода08 февраля 2017, 10:52 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
скриншот видеозаписи с ntv.ru
По словам кировчанки, им за снесенное жилье предлагают ничтожно маленькую сумму
По федеральному каналу НТВ показали сюжет о кировчанке Екатерине Макаровой, чей дом планируется снести из-за строительства путепровода в Чистые пруды.
Суммы компенсаций, которые предлагают жильцам, становятся подчас поводом для судебных разбирательств. По словам кировчанки, им за снесенное жилье предлагают ничтожно маленькую сумму.
К нам относятся не как к людям, а как к стаду баранов. Сказали, чтобы мы съехали, но мы не съедем. Оставят без отопления - хорошо, - говорит Екатерина.
В дом женщины практически упирается новый путепровод. Екатерине и ее соседям предложили компенсацию в размере 23 000 рублей за один квадратный метр. Это примерно по 750 000 рублей за однушку. На эти деньги приличное жилье в Кирове не найти.
Нас хотят отсюда просто выдавить, я так считаю, - сказала женщина.
В горадминистрации так прокомментировали эту ситуацию:
Застройщик в индивидуальном порядке будет договариваться с собственниками, - сказал начальник отдела по благоустройству города Киров Вячеслав Симаков.
Эксперты советуют тем, кто не согласен с оценкой городской комиссии, идти к независимым экспертам, а оттуда — в суд. Депутат Госдумы Олег Нилов уверен, что частная собственность всегда должна быть в приоритете.
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Напомним, что между регионами России были распределены федеральные деньги на строительство особо важных объектов для социально-экономического развития страны. На продолжение строительства путепровода в Чистые пруды Кировская область получила 684 миллиона рублей.
На эти средства планируется завершить работы по сносу объектов недвижимости, попадающих в пятно застройки, работы по перекладке коммунальных сетей, а также продолжить монтаж металлического пролетного строения.
Комментарии 4
ул Комсомольская-это музей Сталинграда 1942 года (уже школьников водить стали с экскурсиями)
ул Сурикова-километр грунтовки до НЕкрасова-как Париж -Дакар
На перекрестке Попова -Воровского и без путепровода пробки по два километра!
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