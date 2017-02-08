По НТВ показали сюжет о кировчанке, чье жилье хотят сносить из-за путепровода

По федеральному каналу НТВ показали сюжет о кировчанке Екатерине Макаровой, чей дом планируется снести из-за строительства путепровода в Чистые пруды.

Суммы компенсаций, которые предлагают жильцам, становятся подчас поводом для судебных разбирательств. По словам кировчанки, им за снесенное жилье предлагают ничтожно маленькую сумму.

К нам относятся не как к людям, а как к стаду баранов. Сказали, чтобы мы съехали, но мы не съедем. Оставят без отопления - хорошо, - говорит Екатерина.

В дом женщины практически упирается новый путепровод. Екатерине и ее соседям предложили компенсацию в размере 23 000 рублей за один квадратный метр. Это примерно по 750 000 рублей за однушку. На эти деньги приличное жилье в Кирове не найти.

Нас хотят отсюда просто выдавить, я так считаю, - сказала женщина.

В горадминистрации так прокомментировали эту ситуацию:

Застройщик в индивидуальном порядке будет договариваться с собственниками, - сказал начальник отдела по благоустройству города Киров Вячеслав Симаков.

Эксперты советуют тем, кто не согласен с оценкой городской комиссии, идти к независимым экспертам, а оттуда — в суд. Депутат Госдумы Олег Нилов уверен, что частная собственность всегда должна быть в приоритете.

Сюжет вы можете посмотреть прямо сейчас: