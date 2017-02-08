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Главная Новости По НТВ показали сюжет о кировчанке, чье жилье хотят сносить из-за путепровода

По НТВ показали сюжет о кировчанке, чье жилье хотят сносить из-за путепровода

08 февраля 2017, 10:52 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
скриншот видеозаписи с ntv.ru
По словам кировчанки, им за снесенное жилье предлагают ничтожно маленькую сумму

По федеральному каналу НТВ показали сюжет о кировчанке Екатерине Макаровой, чей дом планируется снести из-за строительства путепровода в Чистые пруды. 

Суммы компенсаций, которые предлагают жильцам, становятся подчас поводом для судебных разбирательств. По словам кировчанки, им за снесенное жилье предлагают ничтожно маленькую сумму. 

К нам относятся не как к людям, а как к стаду баранов. Сказали, чтобы мы съехали, но мы не съедем. Оставят без отопления  - хорошо, - говорит Екатерина. 

В дом женщины практически упирается новый путепровод. Екатерине и ее соседям предложили компенсацию в размере 23 000 рублей за один квадратный метр. Это примерно по 750 000 рублей за однушку. На эти деньги приличное жилье в Кирове не найти. 

Нас хотят отсюда просто выдавить, я так считаю, - сказала женщина.

В горадминистрации так прокомментировали эту ситуацию: 

Застройщик в индивидуальном порядке будет договариваться с собственниками, - сказал начальник отдела по благоустройству города Киров Вячеслав Симаков. 

Эксперты советуют тем, кто не согласен с оценкой городской комиссии, идти к независимым экспертам, а оттуда — в суд. Депутат Госдумы Олег Нилов уверен, что частная собственность всегда должна быть в приоритете.

Сюжет вы можете посмотреть прямо сейчас: 

Напомним, что между регионами России были распределены федеральные деньги на строительство особо важных объектов для социально-экономического развития страны. На продолжение строительства путепровода в Чистые пруды Кировская область получила 684 миллиона рублей.

На эти средства планируется завершить работы по сносу объектов недвижимости, попадающих в пятно застройки, работы по перекладке коммунальных сетей, а также продолжить монтаж металлического пролетного строения.

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Комментарии 4

08 февраля 2017, 11:55 NIKO
Ну а что они хотели за свои холупы? - квартиры бизнесс-класса что ли???
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08 февраля 2017, 11:59 NIKO
Жители "чистых прудов" как из печки пирога ждут этот мост! а этим по-хрену мороз! Скоты!
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08 февраля 2017, 12:19 А вы расскажите -куда упрется путепровод!!!!Думать некому!
На Попова у ул Комсомольская- 2 машины еле разъезжаются!
ул Комсомольская-это музей Сталинграда 1942 года (уже школьников водить стали с экскурсиями)
ул Сурикова-километр грунтовки до НЕкрасова-как Париж -Дакар
На перекрестке Попова -Воровского и без путепровода пробки по два километра!
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08 февраля 2017, 12:36 Михаил
NIKO
Жители "чистых прудов" как из печки пирога ждут этот мост! а этим по-хрену мороз! Скоты!
Вас никто не уговаривал брать жилье в ЧП, в городе полно новостроек, и они хотят получить равноценную оплату, попробуйте встать на место переселенцев, может и аппетит возрастет
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