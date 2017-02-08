Врио губернатора назначил министра образования Кировской области

Врио губернатора назначил министра образования Кировской области08 февраля 2017, 12:06 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
фото правительства Кировской области, gtrk-vyatka.ru
Соответствующий указ был подписан Игорем Васильевым 7 февраля
Председатель правительства Кировской области назначил нового министра образования. Соответствующий указ был подписан Игорем Васильевым в минувший вторник, 7 февраля.
Новым министром образования стал Михаил Исупов, который ранее возглавлял физико-математический лицей в Кирове. К своим должностным обязанностям Михаил Исупов приступит в четверг, 9 февраля.
Напомним, что в июле 2006 года Михаил Исупов стал директором физико-математического лицея, а в марте 2012 года он стал депутатом Кировской городской Думы V созыва.
До Михаила Исупова министром образования Кировской области был Александр Измайлов.
- Александр Измайлов работал в правительстве Кировской области с 1999 года, в должности министра образования он находился чуть больше года.
- В отставку он подал в октябре 2016 года. Причиной отставки Александра Измайлова, по словам врио губернатора Кировской области, стало некачественное прогнозирование и планирование средств для реализации общеобразовательных стандартов.
- Сейчас он работает директором Кировского технологического колледжа.
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