Врио губернатора назначил министра образования Кировской области

Председатель правительства Кировской области назначил нового министра образования. Соответствующий указ был подписан Игорем Васильевым в минувший вторник, 7 февраля.

Новым министром образования стал Михаил Исупов, который ранее возглавлял физико-математический лицей в Кирове. К своим должностным обязанностям Михаил Исупов приступит в четверг, 9 февраля.

Напомним, что в июле 2006 года Михаил Исупов стал директором физико-математического лицея, а в марте 2012 года он стал депутатом Кировской городской Думы V созыва.

До Михаила Исупова министром образования Кировской области был Александр Измайлов.