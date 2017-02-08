В МИД РФ подтвердили сообщение о захвате пиратами моряков в Нигерии

Появились новые подробности о захвате судна в территориальных водах Нигерии. Там пираты напали на грузовое судно BBC Caribbean и взяли в плен семерых моряков из России и одного из Украины. Как сообщает life.ru, в Министерстве иностранных дел РФ подтвердили информацию о захвате российских граждан.

Захват произошел в минувшее воскресенье, 5 февраля, в 10 часов по местному времени. Посольство России в Нигерии уже связалось с местными властями, чтобы узнать, где сейчас находятся моряки.

В Посольстве России уточнили, что освобождение моряков может занять от нескольких дней до нескольких недель.

Ранее мы писали о том, что среди моряков, которые сейчас находятся в плену, есть кировчанин - 35-летний Михаил Соловьев. Фото заложников здесь.