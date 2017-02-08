Пресс-секретарь президента прокомментировал суд над Алексеем Навальным

Дмитрий Песков прокомментировал судебный процесс в отношении Алексея Навального. Об этом сообщает rbc.ru.

Пресс-секретарь президента назвал суд законной процедурой.

Мы не хотели бы никак комментировать решение суда в целом. В данном случае выполняется законная судебная процедура и те решения, которые будут приняты, вряд ли кто-то может их оспаривать, - сказал Дмитрий Песков.

Что касается опасений Алексея Навального относительно участия в президентских выборах, то пресс-секретарь президента уточнил, что опасения неуместны, так как данный факт будет определен судом.

А что касается того, как и что будет выглядеть. То опять же здесь какие-то опасения не считаем уместными, - сказал Дмитрий Песков.

Напомним, что 8 февраля был заключительным днем по пересмотру дела "Кировлеса". Ленинский районный суд города Кирова вынес двум фигурантам дела Алексею Навальному и Петру Офицерову приговор. Прямую трансляцию вынесения приговора прямо из зала суда вел Алексей Навальный на своей страничке в Twitter. Все подробности здесь.