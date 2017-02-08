Дети бабушки Нины из Кирова обещали забрать ее домой из сарая

Дочь бабушки Нины, которая уже несколько лет живет в сарае с козами, объяснились перед кировскими социальными работниками. Об этом сообщили в министерстве социального развития Кировской области.

Специалисты кировского центра социального обслуживания населения знакомы с Ниной Павловной с декабря 2014 года. Они консультировали женщину по социальным вопросам и материальной помощи. Во вторник, 7 февраля, представители соцзащиты вновь приезжали к женщине, однако, уезжать из сарая она отказалась. Кроме этого, на беседу была вызвана дочь пожилой женщины Ольга.

Заведующая отделением срочного социального обслуживания пригласила в центр дочь Нины Салангиной – Ольгу Огородникову. Ольга Викторовна пообещала, по возможности, уговорить мать переехать в благоустроенное жилье по месту регистрации и решить вопрос о содержании домашних животных, потому что основной причиной проживания ее мамы в антисанитарных условиях являются 10 коз, за которыми ухаживает Нина Павловна, - объяснили в пресс-службе министерства социального развития Кировской области.

По информации министерства соцразвития, Нине Павловне 77 лет, она пенсионер, ветеран труда, получает пенсию, которую переводят на сберегательную книжку. По словам Нины Павловны, деньги она снимает по мере необходимости. По желанию пенсионерки специалисты центра социального обслуживания населения готовы оказать ей всю необходимую социальную помощь.

Специалисты центра привезли бабушке теплую одежду и предложили помочь с оформлением документов в дом-интернат, от этого она отказалась.