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Главная Новости Кировчанин: «Я увидел, как моя отрезанная рука падает в опилки»

Кировчанин: «Я увидел, как моя отрезанная рука падает в опилки»

12 апреля 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 6+
Андрея Обухова
Бригада кировских врачей 7 часов пришивала мужчине отрезанную кисть

25 марта кировские медики в очередной раз провели уникальную операцию: хирурги Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии пришили мужчине отсеченную кисть. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения Кировской области.

ЧП на производстве. 31-летнего пациента с травмой коленного сустава, стопы и правой руки с помощью санавиации привезли в центр травматологии из Кильмези. Там Алексей во время работы на деревообрабатывающем предприятии лишился кисти правой руки и трех пальцев ноги.

Я не успел понять, как все произошло. Сначала под диск пилы попала нога. Я попытался ее освободить, протянул к ней руку и увидел, как моя кисть упала в опилки. Я был в шоке, но сознание не потерял, очень испугался за свою жизнь, понял, что могу здесь погибнуть, - вспоминает Алексей. - На мой крик прибежали коллеги и отключили аппарат.

Уникальная операция. ЧП произошло в 16 часов. В 22 часа в отделении центра травматологии началась уникальная операция. Две бригады хирургов слаженно работали семь часов, чтобы провести реплантацию (оперативное приживление отделенного органа или его сегмент) кисти.

Завотделением микрохирургии Артем Котов, врач хирург Михаил Бяков, врач травматолог – ортопед Алексей Береснев выполнили соединение костей предплечья, сухожилий сгибателей и разгибателей, и сложнейший микрохирургический шов сосудов и нервов. Кровоток в кисти запустили через пять часов с начала операции, - рассказали в пресс-службе минздрава.

Нейрохирург высшей категории Артем Котов поделился, что сложность операции состояла в том, что отсеченная кисть упала в опилки, поэтому была высока вероятность загноения. К счастью, негативных последствий удалось избежать.

Поддержка близких. Удивительно, но пошевелить пальцами Алексей смог уже на следующий день. Однако с выпиской кировские медики не торопятся, считая, что за состоянием Алексея нужно еще понаблюдать.

Здесь меня навещает племянница, каждый день звонит жена. Супруга меня очень поддерживает, с нетерпением ждет дома, - поделился Алексей.

По словам Артема Котова, через месяц Алексею можно будет начать активно разрабатывать кисть. Функции конечности будут восстановлены. Единственное, что у Алексея будут трудности с мелкой моторикой.

На вопрос, вернется ли он работать на пилораму, пациент ответил: «Скорее нет, чем да. Пока для меня самое главное — поскорее поправиться».

Досье: Алексей Мокрушин, 31 год, родом из Кильмезского района, женат, двое детей 7 и 5 лет. В 2015 году победил в конкурсе «Лучший папа деревни».

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