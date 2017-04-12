Два дальнобойщика из Кирова уехали в Крым и исчезли

Два дальнобойщика из Кирова уехали в Крым и исчезли12 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
lizaalert.org
Вечером 6 апреля они выходили на связь, предположительно из Бахчисарая
Пропали дальнобойщики из Кирова, которые отправились в Крым. Об этом рассказали активисты поискового отряда "Лиза Алерт Киров".
Известно, что Дмитрий Козминых и Александр Кальсин выехали из Кирова в Крым на грузовике с полуприцепом. Вечером 6 апреля они выходили на связь, предположительно из Бахчисарая. С тех пор их местонахождение неизвестно.
Дмитрий Козминых, 35 лет, житель поселка Мурыгино Юрьянского района:
- рост 180 сантиметров, нормального телосложения, русые волосы, серые глаза;
- был одет в черную кожаную куртку, черные спортивные штаны, черные кроссовки, полосатую шапку.
Александр Кальсин, 28 лет, житель Нолинского района.
- рост 170 сантиметров, нормального телосложение, волосы темно-русые, глаза серые;
- был одет в голубую куртку, джинсы, черные туфли, голубую рубашку.
Если вы знаете, где сейчас находятся пропавшие мужчины, то сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 02 (02).
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12 апреля 2017, 13:48
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