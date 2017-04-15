В Кирове ищут исчезнувшего молодого мужчину

В Кирове ищут молодого человека - жителя деревни Шумиленки Котельничского района. Об этом сообщается в паблике "Типичный Котельнич" со ссылкой на МО МВД России "Котельничский".

12 апреля около 10 часов 29-летний Сергей Скачков выехал из Котельнича в Киров. С тех пор никакой информации о местонахождении мужчины нет.

Приметы:

на вид около 25 лет, рост около 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные, короткие;

особые приметы - на спине (на лопатках) есть татуировка в виде кельтских узоров; на одной из кистей рук - татуировка в виде буквы "С"; на левом плече - недорисованная татуировка в виде кельтского узора; на шее - серебряная цепочка с крестом;

был одет в темно-синюю курточку белого цвета; джинсы светло-синего цвета; черные ботинки.

Если вы знаете, где сейчас находится Сергей, то сообщите об этом по телефонам: 02 или 8(83342)4-25-53, (ДЧ) МО МВД России "Котельничский", либо 8(3342) 7-54-65 (ОУР).