Пропавших по пути в Крым кировских дальнобойщиков нашли

Двух дальнобойщиков из Кирова, которые пропали по пути в Крым, нашлись. Об этом рассказали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Вестей о местонахождении 35-летнего Дмитрия Козьминых и 28-летнего Александра Кальсина не было с 6 апреля 2017 года. Мужчины выехали на грузовике с прицепом из Киров в Крым и пропали. В последний раз они выходили на связь из Бахчисарая.

Найдены, живы, - волонтеры сообщили днем 12 апреля.

Как рассказал источник, близкий к ситуации, мужчины перед исчезновением получили зарплату:

На руках у них были деньги, они и загуляли. Сколько своих денег они потратили, сколько чужих — не известно. Но ребята гуляли шесть дней.

Известно, что 6 апреля один из пропавших позвонил своей родственницей. Это помогло выйти на след пропавших.

