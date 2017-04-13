Пропавших по пути в Крым кировских дальнобойщиков нашли

Пропавших по пути в Крым кировских дальнобойщиков нашли13 апреля 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 0+
lizaalert.org
Нам стало известно, почему водители пропали на шесть дней
Двух дальнобойщиков из Кирова, которые пропали по пути в Крым, нашлись. Об этом рассказали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
Вестей о местонахождении 35-летнего Дмитрия Козьминых и 28-летнего Александра Кальсина не было с 6 апреля 2017 года. Мужчины выехали на грузовике с прицепом из Киров в Крым и пропали. В последний раз они выходили на связь из Бахчисарая.
Найдены, живы, - волонтеры сообщили днем 12 апреля.
Как рассказал источник, близкий к ситуации, мужчины перед исчезновением получили зарплату:
На руках у них были деньги, они и загуляли. Сколько своих денег они потратили, сколько чужих — не известно. Но ребята гуляли шесть дней.
Известно, что 6 апреля один из пропавших позвонил своей родственницей. Это помогло выйти на след пропавших.
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
13 апреля 2017, 17:11
Комментарии 3
Впереди гудят машины
Я им вслед кричу постой
Чуть не сбил уехал вдаль
Что ему моя печаль
Он в своем лесу плутает
Никого ему не жаль
Я по жизни загулял
Словно в темный лес попал
Я по жизни заблудился
Я наверное пропал
чивоуштам
Поделись комментариями