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Главная Новости Пропавших по пути в Крым кировских дальнобойщиков нашли

Пропавших по пути в Крым кировских дальнобойщиков нашли

13 апреля 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 0+
lizaalert.org
Нам стало известно, почему водители пропали на шесть дней

Двух дальнобойщиков из Кирова, которые пропали по пути в Крым, нашлись. Об этом рассказали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Вестей о местонахождении 35-летнего Дмитрия Козьминых и 28-летнего Александра Кальсина не было с 6 апреля 2017 года. Мужчины выехали на грузовике с прицепом из Киров в Крым и пропали. В последний раз они выходили на связь из Бахчисарая.      

Найдены, живы, - волонтеры сообщили днем 12 апреля.

Как рассказал источник, близкий к ситуации, мужчины перед исчезновением получили зарплату:

На руках у них были деньги, они и загуляли. Сколько своих денег они потратили, сколько чужих — не известно. Но ребята гуляли шесть дней.

Известно, что 6 апреля один из пропавших позвонил своей родственницей. Это помогло выйти на след пропавших. 
 

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Комментарии 3

36 минут назад Стилист
Всем Газманов, пацаны!

Впереди гудят машины
Я им вслед кричу постой
Чуть не сбил уехал вдаль
Что ему моя печаль
Он в своем лесу плутает
Никого ему не жаль

Я по жизни загулял
Словно в темный лес попал
Я по жизни заблудился
Я наверное пропал
чивоуштам
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33 минуты назад Известно, что 6 апреля один из п
По голове монтажкой стучал или об колокол лупил?
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27 минут назад Горжусь земляками
Фуру тоже пропили?
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