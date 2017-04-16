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В Кирове нашли пропавшую несколько дней назад 17-летнюю девушку

16 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
УМВД России по Кировской области
11 апреля она ушла из дома и исчезла

В Кирове нашли пропавшую несколько дней назад 17-летнюю девушку. Об этом сообщается в паблике поискового отряда "Лиза Алерт"

По информации УМВД России по Кировской области, 11 апреля около 12 часов девушка ушла из дома и пропала. К поискам исчезнувшей подключились полицейские и волонтеры поискового отряда. 

И только 16 апреля стало известно, что кировчанка найдена. С ней все хорошо - она жива и здорова. Девушку передали родителям.

По информации источника, близкого к ситуации, девушка уже не первый раз уходит из дома и пропадает. Нашли ее в Кирове. Все это время она проводила с новыми знакомыми. Их видели то в центре Кирова, то в Лянгасово. Сейчас девушка находится дома.

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