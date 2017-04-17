Кировчанка в Таиланде заболела корью: специалисты предупреждают об эпидемии

Специалисты Роспотребнадзора предупреждают о том, что в некоторых странах зафиксированы эпидемии кори и эпидемического паротита. Среди стран такие, как Швейцария, Франция, Румыния, Украина, Италия, Германия.

Самая худшая ситуация в Румынии – именно здесь зарегистрировано больше всего случаев заболевания корью (3 400), при этом 17 человек в период с января 2016 по март 2017 года умерли от этой болезни.

В России за январь-февраль 2017 году зарегистрировано 22 случая заболевания корью. В Кировской области в январе и феврале 2017 года зафиксировано 6 случаев заболевания корью. При этом одна из заболевших (48-летняя кировчанка) заразилась во время отдыха в Таиланде. Как выяснилось позднее, прививок от кори она не ставила.

Специалисты напоминают, что лучшая защита от болезни - профилактика, поэтому рекомендуется делать прививки от кори. Иммунизация против кори проводится бесплатно во всех амбулаторно-поликлинических учреждениях области.

Для справки:

Корь - острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, которое характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом, сыпью на коже, общей интоксикацией. Передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. При кори возможны осложнения, связанные с работой центральной нервной системы, дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта. Осложнения могут привести к смерти.