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Начальник управления благоустройства и транспорта в Кирове покидает пост

18 апреля 2017 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
фото kirovreg.ru
Кто придет на его место, пока не известно

Вячеслав Симаков покидает пост начальника управления благоустройства и транспорта администрации города и переходит на другую должность. Об этом сообщил общественный деятель Виталий Брамм.

Слова Виталия Брамма подтвердил депутат Алексей Кузьмин. На заседание комиссии по местному самоуправлению Кировской городской Думы в среду, 19 апреля, вынесен вопрос о назначении Вячеслава Симакова на должность заместителя главы администрации города Кирова, начальника территориального управления по Первомайскому району.

Редакция связалась с Вячеславом Николаевичем.

Это было не мое решение. Никаких других комментариев по этом вопросу я дать не могу. Приходите на заседание комиссии 19 апреля и там все узнаете, - ответил Вячеслав Симаков

Кстати, это не единственная перестановка в администрации города. Также депутаты рассмотрят вопрос  о назначении Михаила Долгополова на должность заместителя главы администрации города Кирова и начальника территориального управления по Октябрьскому району.

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