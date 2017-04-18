Начальник управления благоустройства и транспорта в Кирове покидает пост

Вячеслав Симаков покидает пост начальника управления благоустройства и транспорта администрации города и переходит на другую должность. Об этом сообщил общественный деятель Виталий Брамм.

Слова Виталия Брамма подтвердил депутат Алексей Кузьмин. На заседание комиссии по местному самоуправлению Кировской городской Думы в среду, 19 апреля, вынесен вопрос о назначении Вячеслава Симакова на должность заместителя главы администрации города Кирова, начальника территориального управления по Первомайскому району.

Редакция связалась с Вячеславом Николаевичем.

Это было не мое решение. Никаких других комментариев по этом вопросу я дать не могу. Приходите на заседание комиссии 19 апреля и там все узнаете, - ответил Вячеслав Симаков

Кстати, это не единственная перестановка в администрации города. Также депутаты рассмотрят вопрос о назначении Михаила Долгополова на должность заместителя главы администрации города Кирова и начальника территориального управления по Октябрьскому району.