В Кировской области подростки избили инвалида ради газировки и сладкого

В Слободском компания подростков избила инвалида и отобрала у него деньги. Об этом рассказали в Следственном комитете РФ по Кировской области.

Все произошло 15 марта днем. 17-летний парень с двумя друзьями, которым еще нет 14 лет, подошли к знакомому 19-летнему инвалиду (молодой человек является инвалидом с детства, он страдает психическими расстройствами). Подростки несколько раз ударили инвалида руками по спине и забрали у него 300 рублей. Эти деньги подростки потратили на пирожные и газировку.

В результате на одного из нападавших подростков (на 17-летнего парня) завели уголовное дело. Двое других подростков еще не достигли возраста уголовной ответственности. Сейчас они поставлены на учет в ПДН.

Расследование уголовного дела продолжается.