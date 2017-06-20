Обучение в кировском вузе обойдется в среднем в 100 тысяч рублей

19 июня в Кирове завершился период ЕГЭ, в ближайшую неделю в учебных заведениях стартуют приемные кампании. В приемных комиссиях рассказали, сколько бюджетных мест предоставляют кировские вузы в этом году и на кого учиться дороже всего.

Самыми дорогими направлениями подготовки в Кирове оказались: «Физическая культура», «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья», «Культурология» и «Дизайн».

Стоит отметить, что для абитуриентов с высокими баллами за ЕГЭ стоимость снижается.

Стоимость обучения и количество бесплатных мест по сравнению с предыдущими годами изменились не сильно. Учитывая, что ЕГЭ в этом году сдают более 6300 выпускников, то на каждое бюджетное место приходится по 2,6 человека.

По данным службы занятости, самыми востребованными в регионе специалистами-служащими являются фельдшер, полицейский и участковый врач-педиатр. Их зарплата составляет от 12 до 23 тысяч рублей. Среди рабочих - токари-расточники, артматурщики и электросварщики. Они могут рассчитывать на зарплату более 35 тысяч рублей.

Кстати, Россия входит в число стран-лидеров по удельному весу взрослых людей с высшим образованием. У нас он достигает 40,3 процента (для сравнения: в США - 36,1 процента, в Японии - 39,2 процента). Из этого числа по специальности работает всего 23,8 процента.