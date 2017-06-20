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Главная Новости Никите Белых хотят продлить срок ареста в СИЗО еще на несколько месяцев

Никите Белых хотят продлить срок ареста в СИЗО еще на несколько месяцев

20 июня 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 6+
пресс-службы Следственного комитета РФ
Экс-губернатор и его адвокаты не успевают ознакомиться с 45 томами уголовного дела

20 июня 2017 года следователь в суде попросил продлить срок ареста экс-губернатору Кировской области еще на три месяца, то есть до 24 сентября. Об этом сообщает interfax.ru.

Продление срока ареста обосновывается тем, что Никита Белых и его адвокаты не успевают ознакомиться с 45 томами уголовного дела. Как заявил в Мосгорсуде следователь Роман Мухачев, сейчас экс-губернатор Кировской области ознакомился только с 39 томами.  

Обвиняемый и его защита знакомятся с материалами уголовного дела, объем которого составляет 45 томов. Продление ему срока содержания под стражей обусловлено необходимостью выполнения требований статьи 217 УПК ("Ознакомление обвиняемого и защитника с материалами уголовного дела"), составлением обвинительного заключения и, возможно, проведения дополнительных следственных и процессуальных действий по делу, - сказал следователь Роман Мухачев.

Следствие в течение этих трех месяцев рассчитывает передать уголовное дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Напомним, что 22 марта 2017 года суд продлил срок ареста Никите Белых до 24 июня. Кстати, именно 24 июня 2017 года будет ровно год, как экс-губернатора Кировской области задержали в Москве на получении взятки в 400 тысяч евро.

  • 29 июня арестованный губернатор Кировской области объявил голодовку. Связано такое решение с тем, что к нему в СИЗО не пускают его бывшую супругу и брата. 
  • Адвокаты Никиты Белых отмечают, что из-за голодовки у губернатора ухудшилось состояние здоровья. 20 июля стало известно, что губернатор Кировской области прекратил голодовку
  • 8 июля на сайте Кремля был опубликован приказ об отстранении Никиты Белых от должности губернатора Кировской области.
  • Позднее Басманный суд Москвы продлил до 24 декабря арест бывшего губернатора Кировской области.
  • 12 октября Мосгорсуд снял арест с имущества Никиты Белых и его экс-супруги. 
  • 18 октября появилась официальная информация о том, что следователь разрешил Никите Белых и его избраннице Екатерине Рейферт сыграть свадьбу в СИЗО. 
  • Суд продлил арест Никиты Белых до 24 марта 2017 года. 
  • Следователь не разрешил Екатерине Рейферт встретиться в СИЗО с Никитой Белых. Это было расценено невестой политика как запрет на заключение брака. Позднее появилось и обоснование такого запрета - Екатерина проходит по делу в качестве свидетеля.  
  • 22 марта 2017 года суд продлил срок ареста Никите Белых еще на три месяца - до 24 июня.
  • Также 22 марта стало известно о том, что на Никиту Белых завели еще одно уголовное дело за получение взятки в 200 000 евро.
  • 29 марта стало известно, что расследование уголовных дел, которые были возбуждены в отношении Белых, завершено.

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