Никите Белых хотят продлить срок ареста в СИЗО еще на несколько месяцев

20 июня 2017 года следователь в суде попросил продлить срок ареста экс-губернатору Кировской области еще на три месяца, то есть до 24 сентября. Об этом сообщает interfax.ru.

Продление срока ареста обосновывается тем, что Никита Белых и его адвокаты не успевают ознакомиться с 45 томами уголовного дела. Как заявил в Мосгорсуде следователь Роман Мухачев, сейчас экс-губернатор Кировской области ознакомился только с 39 томами.

Обвиняемый и его защита знакомятся с материалами уголовного дела, объем которого составляет 45 томов. Продление ему срока содержания под стражей обусловлено необходимостью выполнения требований статьи 217 УПК ("Ознакомление обвиняемого и защитника с материалами уголовного дела"), составлением обвинительного заключения и, возможно, проведения дополнительных следственных и процессуальных действий по делу, - сказал следователь Роман Мухачев.

Следствие в течение этих трех месяцев рассчитывает передать уголовное дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Напомним, что 22 марта 2017 года суд продлил срок ареста Никите Белых до 24 июня. Кстати, именно 24 июня 2017 года будет ровно год, как экс-губернатора Кировской области задержали в Москве на получении взятки в 400 тысяч евро.