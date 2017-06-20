Кировское мороженое начнут продавать в Китае

Кировское мороженое начнут продавать в Китае20 июня 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
Pixabay
В конце июня 2017 года запланирована первая отгрузка кировского мороженого в Китай
Кировское мороженое будут продавать в Китае. Специалисты Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике провели ветеринарно-санитарное обследование местного предприятия, занимающегося производством мороженого.
При обследовании установлено, что на предприятии проводится пищевой мониторинг производимой продукции, сотрудники предприятия ознакомлены с нормативными документами и требованиями, предъявляемыми к экспортируемым товарам.
По результатам проверки кировское предприятие включено в реестр экспортеров, имеющих право вывозить мороженое в КНР. В конце июня 2017 года запланирована первая отгрузка кировского мороженого в Китай.
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
20 июня 2017, 18:25
Комментарии 2
Поделись комментариями