Кировское мороженое начнут продавать в Китае

Кировское мороженое будут продавать в Китае. Специалисты Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике провели ветеринарно-санитарное обследование местного предприятия, занимающегося производством мороженого.

При обследовании установлено, что на предприятии проводится пищевой мониторинг производимой продукции, сотрудники предприятия ознакомлены с нормативными документами и требованиями, предъявляемыми к экспортируемым товарам.

По результатам проверки кировское предприятие включено в реестр экспортеров, имеющих право вывозить мороженое в КНР. В конце июня 2017 года запланирована первая отгрузка кировского мороженого в Китай.