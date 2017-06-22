В детском лагере в Кировской области избили школьника

Мальчик получил синяки в детском лагере "Мир" во время драки со сверстником. Об этом редакции сообщила мама ребенка Оксана.

Как рассказывает мама мальчика, ребенок в загородный лагерь поехал впервые. С сыном Максимом она каждый день созванивалась. Драка между двумя мальчиками произошла накануне окончания смены. Синяки на сыне Оксана увидела уже дома.

Закончилась смена, я забрала Максима и увидела синяк на лице. Когда увидела все побои, была в шоке. Больше всего боюсь, что били сына по почкам. Макс рассказал, что его несколько раз ударил мальчик старше. Мой ребенок всю ночь плакал. Об инциденте мне никто не сообщил, я бы сразу же приехала, забрала сына. Максим сказал, что больше ни в какие лагеря не поедет, - рассказывает мама мальчика.

Мама мальчика утверждает, что вожатые были в курсе драки, но помощь ребенку не оказали и не отвели его в медпункт. Оксана готовит заявление в полицию по поводу произошедшего.