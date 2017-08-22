В Кировской области задержали парней, воровавших ограды с кладбищ

В Кировской области задержали парней, воровавших ограды с кладбищ22 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 12+
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Полицейские разыскивают родственников похороненных людей, с чьих могил пропали оградки
В Котельниче полицейские задержали троих молодых людей, которые воровали на кладбище могильные оградки. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Кировской области.
Задержали подозреваемых так: на трассе остановили микроавтобус, в нем и были обнаружены металлические могильные оградки. В автобусе ехали трое парней - жители Котельничского района. Как выяснилось, оградки они сдавали в пункты приема. В отношении молодых людей было возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
Полицейские разыскивают родственников похороненных людей, с чьих могил пропали оградки. Уже известно, что оградки молодые люди крали с кладбищ в Свечинском, Даровском и Котельничском районах.
Если с могил ваших родственников пропали оградки, то позвоните в котельничский отдел полиции: (83342) 4-25-53.
Напомним, что жительница Котельнича Наталья сообщила о воровстве оградки с могилы ее бабушки. Девушка сказала, что очень расстроилась, и отметила, что ей нанесен больше моральный ущерб, чем материальный. Подробности происшествия здесь.
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22 августа 2017, 14:40
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