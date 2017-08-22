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Главная Новости Белых привезли в здание суда в сопровождении конвойных и ротвейлера

Белых привезли в здание суда в сопровождении конвойных и ротвейлера

22 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 6+
скриншот видеозаписи 1tv.ru
На заседании будет решено, когда начнется рассмотрение дела

В Пресненском суде Москвы 22 августа в 14:30 началось предварительное слушание по делу Никиты Белых, который подозревается в получении взятки в размере 400 000 евро. Как сообщает vesti.ru со ссылкой на "РИА Новости", экс-губернатора Кировской области привезли на закрытое заседание под конвоем. 

Шестеро полицейских и кинолог с ротвейлером сопровождали экс-чиновника в зал суда. Никита Белых, по информации издания, опирается на трость и хромает. 

Напомним, что адвокаты Белых будут просить об изменении их подзащитному меры пресечения на домашний арест. Объясняется это плохим самочувствием экс-губернатора. Также они будут ходатайствовать о возврате материалов уголовного дела в прокуратуру, так как, по мнению защиты, дело нельзя рассматривать в существующем виде.

Арест Никиты Белых

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Комментарии 10

9 часов назад Учитель словесности
Сажайте ворюгу, и дело с концом.
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8 часов назад Чупакабра
Учитель словесности
Сажайте ворюгу, и дело с концом.
А мне что-то уж и жаль его стало.
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8 часов назад Горожанин
Чупакабра
А мне что-то уж и жаль его стало.
сядь рядом к нему и не будет так скучно никитке
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8 часов назад Законопослушный гражданин-2
"Собака с милицией обещала прийти..." (А.С. Шпак)
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7 часов назад гражданин
все лезут во власть только из за денег , оборзели до такой степени такие суммы на слуху проносяться , как допускают куда службы смотрят за что они деньги зарплату получают , для простого народа ни черта не делают , у нас все просто не умеешь воровать сиди на жопе ровно (нищета для тебя стабильность, или воруй в основу всех больших сколоченных капиталов первый миллион варованный ),не поймали бы белых и все хорошо может на второй срок поставили !
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7 часов назад Горожанин
гражданин
все лезут во власть только из за денег , оборзели до такой степени такие суммы на слуху проносяться , как допускают куда службы смотрят за что они деньги зарплату получают , для простого народа ни черта не делают , у нас все просто не умеешь воровать сиди на жопе ровно (нищета для тебя стабильность, или воруй в основу всех больших сколоченных капиталов первый миллион варованный ),не поймали бы белых и все хорошо может на второй срок поставили !
что куришь? какой 2-й срок?.
Ответить
5 часов назад прапорщик
Деньги взял/ещё не доказано-взятка/но деньги-то буржуйские и сам буржуй заяву не писал! Освободить и оправдать НЮБ!-Хватит просидел, на свободу человека.
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4 часа назад Гость
Раз этого преступника просят отпустить домой под арест, так чем же другие хуже.некоторые при смерти и ни чего сидят.Отпустят его- пусть вместе с ним отпускают половину арестантов из тюрем, чем они хуже его.
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4 часа назад Чупакабра
Горожанин
сядь рядом к нему и не будет так скучно никитке
Я слишком законопослушен. Соблюдаю не только букву законов и правил, но и все знаки препинания. Может за тобой что - нибудь найдётся для хорошей компашки? Колись лучше, с явкой с повинной на суде зачтется.
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3 часа назад Горожанин
Гость
Раз этого преступника просят отпустить домой под арест, так чем же другие хуже.некоторые при смерти и ни чего сидят.Отпустят его- пусть вместе с ним отпускают половину арестантов из тюрем, чем они хуже его.
ты чо ?! половину зэков если выпустят тебя первого опустят, огрябят, изнасилуют. а никитке то разрешили свадьбу сыграть, баба евошняя таки добилась. видно совсем деуке нестерпеж было. ну вы понимаете о чем я. ((((((((((((((((((((«Судья сообщила нам, что удовлетворила ходатайство о разрешении на вступление в брак», — пояснила Ярош.
По словам адвоката, сначала невесту Екатерину Рейферт допросят в качестве свидетеля, так что свадьба, предположительно, состоится через неделю после первого заседания суда.
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