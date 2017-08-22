Белых привезли в здание суда в сопровождении конвойных и ротвейлера

Белых привезли в здание суда в сопровождении конвойных и ротвейлера22 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 6+
скриншот видеозаписи 1tv.ru
На заседании будет решено, когда начнется рассмотрение дела
В Пресненском суде Москвы 22 августа в 14:30 началось предварительное слушание по делу Никиты Белых, который подозревается в получении взятки в размере 400 000 евро. Как сообщает vesti.ru со ссылкой на "РИА Новости", экс-губернатора Кировской области привезли на закрытое заседание под конвоем.
Шестеро полицейских и кинолог с ротвейлером сопровождали экс-чиновника в зал суда. Никита Белых, по информации издания, опирается на трость и хромает.
Напомним, что адвокаты Белых будут просить об изменении их подзащитному меры пресечения на домашний арест. Объясняется это плохим самочувствием экс-губернатора. Также они будут ходатайствовать о возврате материалов уголовного дела в прокуратуру, так как, по мнению защиты, дело нельзя рассматривать в существующем виде.
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
22 августа 2017, 16:45
Комментарии 10
По словам адвоката, сначала невесту Екатерину Рейферт допросят в качестве свидетеля, так что свадьба, предположительно, состоится через неделю после первого заседания суда.
Поделись комментариями