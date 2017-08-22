Белых привезли в здание суда в сопровождении конвойных и ротвейлера

В Пресненском суде Москвы 22 августа в 14:30 началось предварительное слушание по делу Никиты Белых, который подозревается в получении взятки в размере 400 000 евро. Как сообщает vesti.ru со ссылкой на "РИА Новости", экс-губернатора Кировской области привезли на закрытое заседание под конвоем.

Шестеро полицейских и кинолог с ротвейлером сопровождали экс-чиновника в зал суда. Никита Белых, по информации издания, опирается на трость и хромает.

Напомним, что адвокаты Белых будут просить об изменении их подзащитному меры пресечения на домашний арест. Объясняется это плохим самочувствием экс-губернатора. Также они будут ходатайствовать о возврате материалов уголовного дела в прокуратуру, так как, по мнению защиты, дело нельзя рассматривать в существующем виде.