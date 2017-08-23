Кировский полицейский задержан по подозрению в мошенничестве

Кировский сотрудник полиции провернул незаконную схему по получению налогового вычета от покупки жилья. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.

В ходе расследования выяснилось, что в мае 2016 года сотрудник УМВД России по городу Кирову произвел незаконный запрос на налоговый вычет от покупки квартиры и вернул себе 155 тысяч рублей.

Чтобы провернуть схему, полицейский представил в налоговую ложные сведения об источнике дохода на покупку жилья. Несмотря на то, что деньги были направлены из федерального бюджета, он указал, что купил квартиру на собственные сбережения. Поэтому полицейский не имел права на возврат данной суммы.

Материалы проверки направлены в следственные органы, было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В УМВД России по Кировской области в отношении сотрудника проводится служебная проверка.