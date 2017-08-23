Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Путин в Кирове Люди говорят Опрос про 1 Сентября Лица города Народный контроль
Готовимся к школе Где отдохнуть летом Подготовка к свадьбе Тесты Интернет-магазины 45000 объявлений Авто в городе Работа в городе LADA с выгодой Доставка листовок
Главная Новости Кировские волонтеры вынесли из леса на руках заблудившегося мужчину

Кировские волонтеры вынесли из леса на руках заблудившегося мужчину

23 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
vk.com/lizaalert_kirov
Пенсионера передали родственникам

Волонтеры отряда "Лиза Алерт" нашли в лесу заблудившегося 75-летнего жителя деревни Ложкари Юрьянского района, который 20 августа ушел в лес и заблудился. Сразу скажем, что пенсионер жив. В лесу он провел чуть больше суток. Активисты, нашедшие мужчину, вынесли его из леса на руках, а затем передали приехавшим врачам и полицейским.

Информация о том, что Владимир исчез, поступила к волонтерам поздно вечером 20 августа, искать решили 21 августа в светлое время суток. На следующий день к 13 часам был сформирован экипаж волонтеров из двух человек, которые отправились в деревню Ложкари на поиски. В самой деревне уже с раннего утра Владимира искали родные, сотрудники полиции и МЧС. 

К тому моменту местная жительница рассказала, в каком направлении мог отправиться грибник. Участники поиска прочесывали территорию у пруда, свалки, искали мужчину в лесу и поле. 

В лесу уже начало смеркаться. В 19:30 пенсионера удалось найти. С его слов, он знал, где находится, знал, в каком направлении дорога, слышал, как его искали и звали, но в силу своего возраста и здоровья уже не мог идти и громко кричать. 

От того места, где нашли пенсионера, до выхода из леса было 700 метров и еще 350-400 метров по полю до дороги. 

Из-за того, что по лесу передвигаться было трудно, волонтеры несли пенсионера на руках. В 21:30 участники поиска и пенсионер вышли из леса. Владимира посадили в полицейскую машину, которая смогла подъехать к самому лесу, и увезли его к дороге. Там их ждали медики, которые оказали пенсионеру необходимую помощь. Затем Владимира забрали родственники. 

Видео Жизнь в городе Мужчины

Читайте также: 

Стало известно, когда начнется суд над экс-губернатором Кировской области

В Кировской области задержали парней, воровавших ограды с кладбищ

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Ваше сообщение

Новость дня

В Кирове пропал молодой мужчина, нуждающийся в медицинской помощи Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
"Мы перестали спать": репортаж из Омутнинска, где 13-летнюю девочку подозревают в массовых поджогах Читать
18 августа
Жители деревни в Кировской области: «Нас хотят оставить без леса, пруда и дорог» Читать
16 августа
Испытано на себе: кировчанка разоблачила 7 мифов о сетевом маркетинге Читать
Посмотреть все

Полезно знать

10 августа Развитие ребенка: выбираем секцию
17 августа Правительство Кировской области рассказало о долговой проблеме региона
17 августа 10 автосервисов, которые решат любую вашу проблему

Новости России и мира

сегодня
У Никиты Белых диагностировали катаракту
сегодня
Пропала балерина Большого театра из Кирова: девушку шантажировали
вчера
Стало известно, когда начнется суд над экс-губернатором Кировской области
вчера
Никите Белых разрешили жениться в СИЗО
вчера
Прокуратура просит суд о продлении срока ареста Никите Белых
Посмотреть все

Новости афиши

23 августа 2017, 11:00
Кировчанам покажут кино под открытым небом
21 августа 2017, 19:30
Дни романтики на Вятке: джаз-концерт, стихи до рассвета и книгообменник
21 августа 2017, 19:00
Кировчане смогут сделать селфи с Гоголем
Посмотреть все

Полезно знать

10 августа Развитие ребенка: выбираем секцию
17 августа Правительство Кировской области рассказало о долговой проблеме региона
17 августа 10 автосервисов, которые решат любую вашу проблему

#ЛицаГорода

36 25
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
21 67
Фоторепортаж: как в Кирове отметили День авиации
8 0
8 фото из Instagram: кировчане отдыхают на природе
25 0
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
27 53
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
11 0
8 фото из Instagram: кировчанки и городские пейзажи
20 0
Музыкальный фестиваль авторской песни "Гринландия-2017"
Смотреть все Всего альбомов: 91
Новостная лента Авто Компании Разместить рекламу Мобильная версия
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала progorod43.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна.

Учредитель: ООО «Про Город Вятка» Главный редактор: Сенилова Мария Владимировна Адрес редакции: 610001, Кировская область, г. Киров, Октябрьский пр-т, д.120, оф 513

При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте progorod43.ru и его субдоменах.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-58534 от 04 июля 2014 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru