Кировские волонтеры вынесли из леса на руках заблудившегося мужчину

Волонтеры отряда "Лиза Алерт" нашли в лесу заблудившегося 75-летнего жителя деревни Ложкари Юрьянского района, который 20 августа ушел в лес и заблудился. Сразу скажем, что пенсионер жив. В лесу он провел чуть больше суток. Активисты, нашедшие мужчину, вынесли его из леса на руках, а затем передали приехавшим врачам и полицейским.

Информация о том, что Владимир исчез, поступила к волонтерам поздно вечером 20 августа, искать решили 21 августа в светлое время суток. На следующий день к 13 часам был сформирован экипаж волонтеров из двух человек, которые отправились в деревню Ложкари на поиски. В самой деревне уже с раннего утра Владимира искали родные, сотрудники полиции и МЧС.

К тому моменту местная жительница рассказала, в каком направлении мог отправиться грибник. Участники поиска прочесывали территорию у пруда, свалки, искали мужчину в лесу и поле.



В лесу уже начало смеркаться. В 19:30 пенсионера удалось найти. С его слов, он знал, где находится, знал, в каком направлении дорога, слышал, как его искали и звали, но в силу своего возраста и здоровья уже не мог идти и громко кричать.

От того места, где нашли пенсионера, до выхода из леса было 700 метров и еще 350-400 метров по полю до дороги.

Из-за того, что по лесу передвигаться было трудно, волонтеры несли пенсионера на руках. В 21:30 участники поиска и пенсионер вышли из леса. Владимира посадили в полицейскую машину, которая смогла подъехать к самому лесу, и увезли его к дороге. Там их ждали медики, которые оказали пенсионеру необходимую помощь. Затем Владимира забрали родственники.