Вынесли приговор кировчанину, укравшему жилеты из самолета в Победилово

В Кирове состоялся суд над местным жителем, который украл несколько спасательных жилетов из самолета. Информацией поделилась пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Напомним, что в мае 2017 года 29-летний кировчанин, который прилетел на самолете Симферополь – Киров, при выходе из него прихватил 3 спасательных жилета. Прокуратура установила, что своими действиями он нанес авиакомпании ущерб на сумму более 5 тысяч рублей.

Похитителя жилетов задержали в тот же день. Он признался в содеянном, пояснив, что взял жилеты «на память» о рейсе.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. По делу состоялся суд, по итогам которого кировчанина приговорили к 6 месяцам исправительных работ с дохода 10 процентов от его ежемесячного заработка.