Вынесли приговор кировчанину, укравшему жилеты из самолета в Победилово

Вынесли приговор кировчанину, укравшему жилеты из самолета в Победилово24 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
из архива "Мой Про Город"
Вора приговорили к 6 месяцам исправительных работ
В Кирове состоялся суд над местным жителем, который украл несколько спасательных жилетов из самолета. Информацией поделилась пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
Напомним, что в мае 2017 года 29-летний кировчанин, который прилетел на самолете Симферополь – Киров, при выходе из него прихватил 3 спасательных жилета. Прокуратура установила, что своими действиями он нанес авиакомпании ущерб на сумму более 5 тысяч рублей.
Похитителя жилетов задержали в тот же день. Он признался в содеянном, пояснив, что взял жилеты «на память» о рейсе.
По факту кражи было возбуждено уголовное дело. По делу состоялся суд, по итогам которого кировчанина приговорили к 6 месяцам исправительных работ с дохода 10 процентов от его ежемесячного заработка.
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24 августа 2017, 12:07
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