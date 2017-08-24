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Главная Новости Вынесли приговор кировчанину, укравшему жилеты из самолета в Победилово

Вынесли приговор кировчанину, укравшему жилеты из самолета в Победилово

24 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
из архива "Мой Про Город"
Вора приговорили к 6 месяцам исправительных работ

В Кирове состоялся суд над местным жителем, который украл несколько спасательных жилетов из самолета. Информацией поделилась пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Напомним, что в мае 2017 года 29-летний кировчанин, который прилетел на самолете Симферополь – Киров, при выходе из него прихватил 3 спасательных жилета. Прокуратура установила, что своими действиями он нанес авиакомпании ущерб на сумму более 5 тысяч рублей.

Похитителя жилетов задержали в тот же день. Он признался в содеянном, пояснив, что взял жилеты «на память» о рейсе.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. По делу состоялся суд, по итогам которого кировчанина приговорили к 6 месяцам исправительных работ с дохода 10 процентов от его ежемесячного заработка.

Происшествия

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Комментарии 1

41 минуту назад Горожанин
Тащат все что плохо приколочено)) по делом будет, авиация это не шуточки, не из турецкого отеля полотенца утащить.
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