В Кирове из окна выпал двухлетний ребенок

В Кирове из окна с высоты второго этажа выпал двухлетний ребенок. Об этом рассказали в УМВД России по Кировской области.

Все произошло днем 23 августа в одном из домов по Хлебозаводскому проезду. Следователи выяснили, что в тот момент, когда двухлетняя девочка выпала из окна, ее родителей дома не было. Они оставили дочь со старшим сыном, который отвлекся на пару минут. Девочка залезла на подоконник, оперлась руками о москитную сетку, которая выпала вместе с ребенком.

Ребенка с серьезными травмами увезли в больницу. Сейчас следователи проводят проверку.

Для того чтобы обезопасить своего ребенка, необходимо: ​​