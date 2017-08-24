В Кирове из окна выпал двухлетний ребенок

В Кирове из окна выпал двухлетний ребенок24 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
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Ребенка с серьезными травмами увезли в больницу
В Кирове из окна с высоты второго этажа выпал двухлетний ребенок. Об этом рассказали в УМВД России по Кировской области.
Все произошло днем 23 августа в одном из домов по Хлебозаводскому проезду. Следователи выяснили, что в тот момент, когда двухлетняя девочка выпала из окна, ее родителей дома не было. Они оставили дочь со старшим сыном, который отвлекся на пару минут. Девочка залезла на подоконник, оперлась руками о москитную сетку, которая выпала вместе с ребенком.
Ребенка с серьезными травмами увезли в больницу. Сейчас следователи проводят проверку.
Для того чтобы обезопасить своего ребенка, необходимо:
- не оставлять детей одних без присмотра при проветривании помещений;
- отодвинуть от окон мебель, чтобы дети не могли самостоятельно забраться на подоконник;
- установить на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров;
- также старайтесь не держать маленьких детей на руках, находясь у открытого окна.
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24 августа 2017, 14:30
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