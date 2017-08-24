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В Кирове из окна выпал двухлетний ребенок

24 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
из архива progorod
Ребенка с серьезными травмами увезли в больницу

В Кирове из окна с высоты второго этажа выпал двухлетний ребенок. Об этом рассказали в УМВД России по Кировской области. 

Все произошло днем 23 августа в одном из домов по Хлебозаводскому проезду. Следователи выяснили, что в тот момент, когда двухлетняя девочка выпала из окна, ее родителей дома не было. Они оставили дочь со старшим сыном, который отвлекся на пару минут. Девочка залезла на подоконник, оперлась руками о москитную сетку, которая выпала вместе с ребенком.

Ребенка с серьезными травмами увезли в больницу. Сейчас следователи проводят проверку.

Для того чтобы обезопасить своего ребенка, необходимо: ​​ 

  • не оставлять детей одних без присмотра при проветривании помещений; 
  • отодвинуть от окон мебель, чтобы дети не могли самостоятельно забраться на подоконник; 
  • установить на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров;
  • также старайтесь не держать маленьких детей на руках, находясь у открытого окна.
Дети Происшествия

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Комментарии 5

2 часа назад Горожанин
Какая неожиданность...
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2 часа назад Феодосия
Я видела это. Там молодой человек сидел на коленях и держал девочку всю в крови. Зрелище было не из приятных. Еще и алкаши какие то рядом стояли, пытались эту девочку поднять на ноги. Дак этот молодой человек на всех наорал, чтоб оставили её в покое т.к. едет скорая. Не знаю кто этот парень, папа или брат, но он молодец что котролировал ситуацию.
Ответить
2 часа назад Горожанин
Феодосия
Я видела это. Там молодой человек сидел на коленях и держал девочку всю в крови. Зрелище было не из приятных. Еще и алкаши какие то рядом стояли, пытались эту девочку поднять на ноги. Дак этот молодой человек на всех наорал, чтоб оставили её в покое т.к. едет скорая. Не знаю кто этот парень, папа или брат, но он молодец что котролировал ситуацию.
А че не контролировать,если она уже никуда не убежит и из окна не выпадет?
Ответить
2 часа назад Горожанин
Феодосия
Я видела это. Там молодой человек сидел на коленях и держал девочку всю в крови. Зрелище было не из приятных. Еще и алкаши какие то рядом стояли, пытались эту девочку поднять на ноги. Дак этот молодой человек на всех наорал, чтоб оставили её в покое т.к. едет скорая. Не знаю кто этот парень, папа или брат, но он молодец что котролировал ситуацию.
Нет это был не брат и не родственник совершенно чужой человек проходящий мимо.... Благодаря ему она и осталась жива
Ответить
час назад Горожанин
Горожанин
А че не контролировать,если она уже никуда не убежит и из окна не выпадет?
Дурак - дураком. Лечиться не пробовал?
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