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Главная Новости В кировских школах появятся новые учебные предметы

В кировских школах появятся новые учебные предметы

24 августа 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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Какие изменения ожидаются в учебном процессе?

24 августа руководители школ, гимназий и лицеев собрались на ежегодном августовском совещании и обсудили несколько нововведений, которые будут касаться как самого учебного процесса, так и сдачи экзаменов. Об этом рассказали в горадминистрации. 

Начальник департамента образования Александр Петрицкий отметил, что с 1 сентября в кировские школы вернутся уроки астрономии, также планируется введение уроков по игре в шахматы. 

Продолжается переход на федеральные государственные образовательные стандарты. Планируется, что "русский устный" будет пропуском к государственной итоговой аттестации в 9 классе. Обязательными станут выпускные экзамены по иностранному языку и истории. Все активнее обсуждается введение уроков шахмат. По мнению специалистов, систематическая игра в шахматы способна повысить результат успеваемости на 35-40 процентов. Также в 2017-2018 учебном году в учебный план возвращается астрономия, - сказал Александр.

Заместитель главы администрации города Кирова Светлана Шумайлова отметила, что введение новых учебных предметов поможет повысить интерес школьников к техническим наукам.

Дети Образование

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Комментарии 3

55 минут назад Толстый тролль
пусть лучше в школах паявяца голые школьницы. чивоуштам
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50 минут назад я
Давно пора! а то ведь разобьемся о небесную твердь
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13 минут назад Горожанин
Толстый тролль
пусть лучше в школах паявяца голые школьницы. чивоуштам
Ловите педофила!!!)
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