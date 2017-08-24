В кировских школах появятся новые учебные предметы

24 августа руководители школ, гимназий и лицеев собрались на ежегодном августовском совещании и обсудили несколько нововведений, которые будут касаться как самого учебного процесса, так и сдачи экзаменов. Об этом рассказали в горадминистрации.

Начальник департамента образования Александр Петрицкий отметил, что с 1 сентября в кировские школы вернутся уроки астрономии, также планируется введение уроков по игре в шахматы.

Продолжается переход на федеральные государственные образовательные стандарты. Планируется, что "русский устный" будет пропуском к государственной итоговой аттестации в 9 классе. Обязательными станут выпускные экзамены по иностранному языку и истории. Все активнее обсуждается введение уроков шахмат. По мнению специалистов, систематическая игра в шахматы способна повысить результат успеваемости на 35-40 процентов. Также в 2017-2018 учебном году в учебный план возвращается астрономия, - сказал Александр.

Заместитель главы администрации города Кирова Светлана Шумайлова отметила, что введение новых учебных предметов поможет повысить интерес школьников к техническим наукам.